Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Наполі націлився на Кварацхелію

Наполі націлився на Кварацхелію

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 10:01
Наполі запропонує контракт молодшому брату Кварацхелії
Торніке Кварацхелія в матчі за "Динамо" (Тбілісі). Фото: instagram.com/tornikekvaratskhelia7/

Італійський "Наполі" проявляє інтерес до молодого грузинського футболіста Торніке Кварацхелії. Йдеться про 16-річного гравця системи "Динамо" (Тбілісі). Гравець є молодшим братом Хвічі Кварацхелії, який виступає за французький "ПСЖ".

Представники "Наполі" вже побували на матчах "Динамо", де спостерігали за грою Торніке, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CalcioNapoli24.

Інтерес до Торніке пов'язаний із довгостроковою стратегією клубу. "Наполі" активно працює з молодими талантами і розглядає перспективні варіанти для майбутнього. Фактор прізвища також привертає додаткову увагу до гравця. До переговорів про трансфер справа не дійшла, але ситуація може змінитися вже влітку.

Торнике Кварацхелия
Торніке Кварацхелія відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що відомо про молодшого Кварацхелію

Торніке Кварацхелії 16 років, він ще не дебютував на дорослому рівні. Нещодавно гравець уперше потрапив до заявки основної команди "Динамо" (Тбілісі). Він перебуває на початковому етапі професійної кар'єри. Торніке виступає на позиції лівого вінгера й однаково добре грає обома ногами.

Хвіча Кварацхелія, старший брат Торніке, є одним із ключових гравців французького "ПСЖ" і збірної Грузії. Він став чемпіоном Італії в сезоні 2022/23 і був визнаний найкращим гравцем Серії А. Хвіча з дитинства вболіває за мадридський "Реал" і не виключає, що одного разу опиниться на "Сантьяго Бернабеу".

Читайте також:

Нагадаємо, перед матчем "Манчестер Юнайтед" із "Ліверпулем" госпіталізували сера Алекса Фергюсона.

Раніше Новини.LIVE писали про чесний вердикт щодо сезону для "Динамо", який виніс захисник Олександр Караваєв.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Футбол трансфери Наполі Торніке Кварацхелія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації