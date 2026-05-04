Наполі запропонує контракт молодшому брату Кварацхелії

Торніке Кварацхелія в матчі за "Динамо" (Тбілісі). Фото: instagram.com/tornikekvaratskhelia7/

Італійський "Наполі" проявляє інтерес до молодого грузинського футболіста Торніке Кварацхелії. Йдеться про 16-річного гравця системи "Динамо" (Тбілісі). Гравець є молодшим братом Хвічі Кварацхелії, який виступає за французький "ПСЖ".

Представники "Наполі" вже побували на матчах "Динамо", де спостерігали за грою Торніке, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CalcioNapoli24.

Інтерес до Торніке пов'язаний із довгостроковою стратегією клубу. "Наполі" активно працює з молодими талантами і розглядає перспективні варіанти для майбутнього. Фактор прізвища також привертає додаткову увагу до гравця. До переговорів про трансфер справа не дійшла, але ситуація може змінитися вже влітку.

Торніке Кварацхелія відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що відомо про молодшого Кварацхелію

Торніке Кварацхелії 16 років, він ще не дебютував на дорослому рівні. Нещодавно гравець уперше потрапив до заявки основної команди "Динамо" (Тбілісі). Він перебуває на початковому етапі професійної кар'єри. Торніке виступає на позиції лівого вінгера й однаково добре грає обома ногами.

Хвіча Кварацхелія, старший брат Торніке, є одним із ключових гравців французького "ПСЖ" і збірної Грузії. Він став чемпіоном Італії в сезоні 2022/23 і був визнаний найкращим гравцем Серії А. Хвіча з дитинства вболіває за мадридський "Реал" і не виключає, що одного разу опиниться на "Сантьяго Бернабеу".

