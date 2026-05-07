Компані знайшов винуватця вильоту Баварії від ПСЖ із Ліги чемпіонів

Компані розлючений і подасть протест на суддівство в матчі Баварії з ПСЖ
Головний тренер "Баварії" Венсан Компані прокоментував суддівство в півфінальних матчах Ліги чемпіонів проти "ПСЖ". Мюнхенська команда поступилася за сумою двох зустрічей із рахунком 5:6 і завершила виступи в турнірі. Після гри-відповіді (1:1) бельгійський фахівець публічно розкритикував рішення арбітрів.
Основні претензії стосувалися епізодів із можливим вилученням Нуну Мендеша та грою рукою.
Венсан Компані заявив, що у двох матчах були спірні моменти, які трактувалися по-різному. Тренер згадав епізод із першої зустрічі, коли пенальті було призначено після влучання м'яча в руку Альфонсо Девіса. У другому матчі аналогічний момент із Жоау Невешем залишився без покарання. На думку наставника "Баварії", такі рішення вплинули на хід протистояння.
Що сказав Компані про роботу арбітрів
"Є приводи для протесту. Нуну Мендеш повинен був отримати другу жовту картку і бути вилучений. Якщо подивитися на обидва епізоди з рукою, то це стає просто смішно. Це абсурд", — заявив тренер.
При цьому Компані визнав, що "ПСЖ" провів сильне протистояння. Тренер зазначив, що обидві команди показали рівний футбол у двох матчах. Вирішальне значення, за його словами, мав лише один м'яч.
