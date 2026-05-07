Компані знайшов винуватця вильоту Баварії від ПСЖ із Ліги чемпіонів

Венсан Компані під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані прокоментував суддівство в півфінальних матчах Ліги чемпіонів проти "ПСЖ". Мюнхенська команда поступилася за сумою двох зустрічей із рахунком 5:6 і завершила виступи в турнірі. Після гри-відповіді (1:1) бельгійський фахівець публічно розкритикував рішення арбітрів.

Основні претензії стосувалися епізодів із можливим вилученням Нуну Мендеша та грою рукою, повідомляють Новини.LIVE.

Венсан Компані заявив, що у двох матчах були спірні моменти, які трактувалися по-різному. Тренер згадав епізод із першої зустрічі, коли пенальті було призначено після влучання м'яча в руку Альфонсо Девіса. У другому матчі аналогічний момент із Жоау Невешем залишився без покарання. На думку наставника "Баварії", такі рішення вплинули на хід протистояння.

Венсан Компані апелює до арбітра. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що сказав Компані про роботу арбітрів

"Є приводи для протесту. Нуну Мендеш повинен був отримати другу жовту картку і бути вилучений. Якщо подивитися на обидва епізоди з рукою, то це стає просто смішно. Це абсурд", — заявив тренер.

При цьому Компані визнав, що "ПСЖ" провів сильне протистояння. Тренер зазначив, що обидві команди показали рівний футбол у двох матчах. Вирішальне значення, за його словами, мав лише один м'яч.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE публікували інформацію про дівчину Ріко Верхувена перед його боєм з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE писали про намір Андреа Мальдери включити до тренерського штабу збірної України щонайменше одного іноземного тренера.