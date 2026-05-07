Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Компані розлючений і подасть протест на суддівство в матчі Баварії з ПСЖ

Компані розлючений і подасть протест на суддівство в матчі Баварії з ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 09:45
Компані знайшов винуватця вильоту Баварії від ПСЖ із Ліги чемпіонів
Венсан Компані під час матчу. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Головний тренер "Баварії" Венсан Компані прокоментував суддівство в півфінальних матчах Ліги чемпіонів проти "ПСЖ". Мюнхенська команда поступилася за сумою двох зустрічей із рахунком 5:6 і завершила виступи в турнірі. Після гри-відповіді (1:1) бельгійський фахівець публічно розкритикував рішення арбітрів.

Основні претензії стосувалися епізодів із можливим вилученням Нуну Мендеша та грою рукою, повідомляють Новини.LIVE.

Венсан Компані заявив, що у двох матчах були спірні моменти, які трактувалися по-різному. Тренер згадав епізод із першої зустрічі, коли пенальті було призначено після влучання м'яча в руку Альфонсо Девіса. У другому матчі аналогічний момент із Жоау Невешем залишився без покарання. На думку наставника "Баварії", такі рішення вплинули на хід протистояння.

Венсан Компани
Венсан Компані апелює до арбітра. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Що сказав Компані про роботу арбітрів

"Є приводи для протесту. Нуну Мендеш повинен був отримати другу жовту картку і бути вилучений. Якщо подивитися на обидва епізоди з рукою, то це стає просто смішно. Це абсурд", — заявив тренер.

При цьому Компані визнав, що "ПСЖ" провів сильне протистояння. Тренер зазначив, що обидві команди показали рівний футбол у двох матчах. Вирішальне значення, за його словами, мав лише один м'яч.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE публікували інформацію про дівчину Ріко Верхувена перед його боєм з Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE писали про намір Андреа Мальдери включити до тренерського штабу збірної України щонайменше одного іноземного тренера. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ліга чемпіонів ПСЖ Баварія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації