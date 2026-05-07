У Шахтарі з'явився гравець за сотні мільйонів євро

Алісон Сантана забиває гол. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Колишній футболіст "Шахтаря" Віктор Грачов високо оцінив гру бразильського легіонера донецького клубу Алісона Сантани. На думку експерта, саме цей футболіст зараз є головним активом команди. У майбутньому трансферна вартість бразильця може суттєво зрости.

Грачов відзначив вплив бразильця на гру нинішнього складу "гірників", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Blik.

Алісон проводить один із найрезультативніших сезонів у складі донецької команди. У нинішній кампанії футболіст зіграв 25 матчів у всіх турнірах. На рахунку бразильця 7 забитих м'ячів та 10 результативних передач. Контракт гравця з "Шахтарем" розрахований до кінця 2029 року.

Що сказав Грачов про Алісона

"Бразилець має неймовірний вигляд. Коли я вперше його побачив, одразу зрозумів: це гравець, за якого менше 100 млн навіть розмов бути не може. Зараз хтось пропонує за нього 20-30 млн, але мені з цього просто смішно. Через сезон-два його продадуть за величезні гроші", — заявив експерт.

Грачов також підкреслив, що без Алісона нинішній "Шахтар" виглядав би зовсім інакше. Експерт назвав бразильця футболістом, який робить різницю на полі. У донецькому клубі продовжують робити ставку на молодих південноамериканських гравців. Така стратегія вже приносила "Шахтарю" великі доходи від трансферів у європейські топ-клуби.

В останні роки "Шахтар" успішно продавав бразильських футболістів у провідні чемпіонати Європи. Серед найвідоміших трансферів: переходи Михайла Мудрика, Фреда, Фернандіньо та Дугласа Кости. У клубі розраховують, що Аліссон зможе повторити шлях своїх попередників.

