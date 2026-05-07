Головна Спорт Арда Туран пообіцяв вивести Шахтар у Лігу чемпіонів

Арда Туран пообіцяв вивести Шахтар у Лігу чемпіонів

Дата публікації: 7 травня 2026 13:09
Туран збирається вивести Шахтар у Лігу чемпіонів
Тренер Арда Туран святкує перемогу. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфінального матчу Ліги конференцій проти "Кристал Пелас". Донецький клуб програв першу зустріч із рахунком 1:3. Гра-відповідь відбудеться в Лондоні 7 травня.

Турецький фахівець визнав складність завдання, але наголосив, що команда продовжить боротися за вихід у наступний раунд, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "гірників".

Арда Туран зазначив, що очікує більш агресивної гри з боку англійського клубу. За словами наставника, "Шахтар" не збирається відмовлятися від свого стилю навіть у виїзному матчі. Тренер також наголосив на важливості єврокубкового досвіду для української команди. У клубі вважають боротьбу за пряме потрапляння до Ліги чемпіонів однією з головних цілей сезону.

Арда Туран
Арда Туран із Валерієм Бондарем. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Що сказав Арда Туран перед матчем

"Якщо моя команда програє — це не успіх. Якщо у нас є маленький шанс, то ми повинні його переслідувати. Зараз у нас є шанс безпосередньо вийти в Лігу чемпіонів, і це величезний успіх для гравців і клубу. За те, що ми підтримуємо цей рівень, має бути велика подяка "Шахтарю", — пояснив Туран.

Окремо тренер згадав про життя команди в умовах війни. Тренер заявив, що деякі речі для клубу важливіші за футбольні результати. Арда Туран розповів, що гравці продовжують тренуватися навіть після нічних обстрілів. На думку фахівця, уже сам факт виступу української команди на такому рівні є важливим досягненням.

Матч між "Кристал Пелас" та "Шахтарем" розпочнеться в четвер, 7 травня, о 22:00 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал Ліги конференцій.

ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
