Арда Туран пообещал вывести Шахтер в Лигу чемпионов

Дата публикации 7 мая 2026 13:09
Туран собирается вывести Шахтер в Лигу чемпионов
Тренер Арда Туран празднует победу. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги конференций против "Кристал Пэлас". Донецкий клуб проиграл первую встречу со счетом 1:3. Ответная игра пройдет в Лондоне 7 мая.

Турецкий специалист признал сложность задачи, но подчеркнул, что команда продолжит бороться за выход в следующий раунд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Арда Туран отметил, что ожидает более агрессивной игры со стороны английского клуба. По словам наставника, "Шахтер" не собирается отказываться от своего стиля даже в выездном матче. Тренер также подчеркнул важность еврокубкового опыта для украинской команды. В клубе считают борьбу за прямое попадание в Лигу чемпионов одной из главных целей сезона.

Арда Туран с Валерием Бондарем. Фото: Reuters/Maurice Van Steen

Что сказал Арда Туран перед матчем

"Если моя команда проигрывает — это не успех. Если у нас есть маленький шанс, то мы должны его преследовать. Сейчас у нас есть шанс напрямую выйти в Лигу чемпионов, и это огромный успех для игроков и клуба. За то, что мы поддерживаем этот уровень, должна быть большая благодарность "Шахтеру", — объяснил Туран.

Отдельно тренер вспомнил о жизни команды в условиях войны. Тренер заявил, что некоторые вещи для клуба важнее футбольных результатов. Арда Туран рассказал, что игроки продолжают тренироваться даже после ночных обстрелов. По мнению специалиста, уже сам факт выступления украинской команды на таком уровне является важным достижением.

Матч между "Кристал Пэлас" и "Шахтером" начнется в четверг, 7 мая, в 22:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал Лиги конференций. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
