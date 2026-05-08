Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер поставил финальную точку в еврокубковом сезоне

Шахтер поставил финальную точку в еврокубковом сезоне

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 09:05
Шахтер снова проиграл Кристал Пэлас и покинул Лигу конференций
Марлон Гомес после финального свистка. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Донецкий "Шахтер" завершил выступления в Лиге конференций на стадии полуфинала. В ответном матче команда Арды Турана уступила лондонскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:2. Первая встреча также завершилась победой английского клуба (3:1).

По сумме двух матчей "горняки" проиграли со счетом 2:5 и покинули турнир, сообщают Новини.LIVE

Перед игрой в Лондоне украинская команда сохраняла шансы на камбэк, несмотря на поражение в Кракове. Тренерский штаб "Шахтера" дал отдохнуть ряду основных футболистов в чемпионате Украины, чтобы максимально подготовиться к еврокубковому матчу. В дебюте встречи донецкий клуб пытался играть первым номером и создал несколько опасных эпизодов. Однако хозяева поля вновь сделали ставку на быстрые контратаки и эффективно использовали ошибки соперника. 

Как "Шахтер" проиграл в Лондоне

На 25-й минуте "Кристал Пэлас" открыл счет после автогола Педриньо Азеведо. Вскоре Егиналду сумел сократить отставание, точно пробив после передачи с левого фланга. Во втором тайме английский клуб окончательно снял вопросы о победителе противостояния благодаря голу Сарра. После этого "Шахтер" больше владел мячом, но опаснее продолжали атаковать именно хозяева поля. 

Николай Матвиенко
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Команда Арды Турана завершила еврокубковый сезон в шаге от финала турнира. Несмотря на вылет, "Шахтер" остается одним из главных претендентов на чемпионство в УПЛ и продолжает борьбу за прямое попадание в Лигу чемпионов. Для "Кристал Пэлас" выход в финал еврокубка стал одним из крупнейших достижений в истории клуба. В решающем матче английская команда встретится с испанским "Райо Вальекано".

Читайте также:

Напомним, в России застрелили известного спорстмена, который был чемпионом по многоборью. 

Также Новини.LIVE писали о девушке Рико Верхувена, которая помогает кикбоксеру готовится к поединкам. 

ФК Шахтер Лига Конференций Кристал Пэлас
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации