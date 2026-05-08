Шахтер снова проиграл Кристал Пэлас и покинул Лигу конференций

Марлон Гомес после финального свистка. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Донецкий "Шахтер" завершил выступления в Лиге конференций на стадии полуфинала. В ответном матче команда Арды Турана уступила лондонскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:2. Первая встреча также завершилась победой английского клуба (3:1).

По сумме двух матчей "горняки" проиграли со счетом 2:5 и покинули турнир, сообщают Новини.LIVE.

Перед игрой в Лондоне украинская команда сохраняла шансы на камбэк, несмотря на поражение в Кракове. Тренерский штаб "Шахтера" дал отдохнуть ряду основных футболистов в чемпионате Украины, чтобы максимально подготовиться к еврокубковому матчу. В дебюте встречи донецкий клуб пытался играть первым номером и создал несколько опасных эпизодов. Однако хозяева поля вновь сделали ставку на быстрые контратаки и эффективно использовали ошибки соперника.

Как "Шахтер" проиграл в Лондоне

На 25-й минуте "Кристал Пэлас" открыл счет после автогола Педриньо Азеведо. Вскоре Егиналду сумел сократить отставание, точно пробив после передачи с левого фланга. Во втором тайме английский клуб окончательно снял вопросы о победителе противостояния благодаря голу Сарра. После этого "Шахтер" больше владел мячом, но опаснее продолжали атаковать именно хозяева поля.

Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Команда Арды Турана завершила еврокубковый сезон в шаге от финала турнира. Несмотря на вылет, "Шахтер" остается одним из главных претендентов на чемпионство в УПЛ и продолжает борьбу за прямое попадание в Лигу чемпионов. Для "Кристал Пэлас" выход в финал еврокубка стал одним из крупнейших достижений в истории клуба. В решающем матче английская команда встретится с испанским "Райо Вальекано".

Читайте также:

Напомним, в России застрелили известного спорстмена, который был чемпионом по многоборью.

Также Новини.LIVE писали о девушке Рико Верхувена, которая помогает кикбоксеру готовится к поединкам.