Шахтар знову програв Кристал Пелас і покинув Лігу конференцій

Марлон Гомес після фінального свистка. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Донецький "Шахтар" завершив виступи в Лізі конференцій на стадії півфіналу. У матчі-відповіді команда Арди Турана поступилася лондонському "Кристал Пелас" із рахунком 1:2. Перша зустріч також завершилася перемогою англійського клубу (3:1).

За сумою двох матчів "гірники" програли з рахунком 2:5 і покинули турнір, повідомляють Новини.LIVE.

Перед грою в Лондоні українська команда зберігала шанси на камбек, незважаючи на поразку в Кракові. Тренерський штаб "Шахтаря" дав відпочити низці основних футболістів у чемпіонаті України, щоб максимально підготуватися до єврокубкового матчу. У дебюті зустрічі донецький клуб намагався грати першим номером і створив кілька небезпечних епізодів. Однак господарі поля знову зробили ставку на швидкі контратаки й ефективно використовували помилки суперника.

Як "Шахтар" програв у Лондоні

На 25-й хвилині "Кристал Пелас" відкрив рахунок після автоголу Педріньо Азеведо. Незабаром Егіналду зумів скоротити відставання, точно пробивши після передачі з лівого флангу. У другому таймі англійський клуб остаточно зняв питання про переможця протистояння завдяки голу Сарра. Після цього "Шахтар" більше володів м'ячем, але небезпечніше продовжували атакувати саме господарі поля.

Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Команда Арди Турана завершила єврокубковий сезон за крок від фіналу турніру. Незважаючи на виліт, "Шахтар" залишається одним із головних претендентів на чемпіонство в УПЛ і продовжує боротьбу за пряме потрапляння в Лігу чемпіонів. Для "Кристал Пелас" вихід у фінал єврокубка став одним із найбільших досягнень в історії клубу. У вирішальному матчі англійська команда зустрінеться з іспанським "Райо Вальєкано".

