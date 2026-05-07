Головна Спорт У Росії вбили відомого спортсмена-чемпіона

У Росії вбили відомого спортсмена-чемпіона

Дата публікації: 7 травня 2026 15:45
У Росії застрелили чемпіона країни з багатоборства
Дмитро Ісаєв під час турніру. Фото: росЗМІ

У російській Калузі вбили чемпіона країни з функціонального багатоборства Дмитра Ісаєва. Інцидент стався в ніч на 7 травня. За даними поліції, спортсмен загинув унаслідок вогнепального поранення.

Інформацію про смерть атлета підтвердили представники спортивного клубу, де він працював тренером, повідомляють Новини.LIVE.

Правоохоронці вже затримали двох чоловіків у справі про вбивство. Деталі конфлікту і мотиви злочину поки офіційно не розкривають. Російські журналісти також поспілкувалися зі знайомими Дмитра Ісаєва. За їхніми словами, спортсмен не мав серйозних конфліктів і працював персональним тренером у місцевому клубі.

Що відомо про Дмитра Ісаєва

Легкоатлет був кандидатом у майстри спорту зі спортивної гімнастики. Пізніше він став чемпіоном Росії з функціонального багатоборства. Останніми роками Дмитро Ісаєв займався тренерською діяльністю і працював з любителями фітнесу та силових дисциплін.

У заяві клубу йдеться, що Ісаєв був тренером і атлетом команди. Представники організації підтвердили факт його загибелі. Розслідування вбивства триває.

Легка атлетика російські спортсмени Багатоборство
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
