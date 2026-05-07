Хвіча Кварацхелія побореться за Золотий м'яч: хто став фаворитом

Дата публікації: 7 травня 2026 15:08
Кварацхелія встановив рекорд Ліги чемпіонів і претендує на Золотий м'яч
Хвіча Кварацхелія під час матчу. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Хавбек "ПСЖ" Хвіча Кварацхелія встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів. Грузинський футболіст став першим гравцем турніру, якому вдалося відзначитися результативною дією в семи матчах плей-оф поспіль. Нове досягнення підкорилося хавбеку після півфінального протистояння з "Баварією".

На тлі успішної гри Кварацхелія різко піднявся в списку претендентів на "Золотий м'яч", повідомляють Новини.LIVE.

За останні два тижні коефіцієнт на перемогу грузинського футболіста у букмекерів змінився з 34.00 до 9.00. Зараз гравець "ПСЖ" посідає п'яте місце серед головних претендентів на нагороду. Вище за Кварацхелію у списку перебувають Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Деклан Райс та Усман Дембеле. Також до десятки входять Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Вітінья, Ерлінг Голанн та Рафінья.

Хвіча Кварацхелія в матчі з "Баварією". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Як Кварацхелія проводить сезон

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів грузинський футболіст став одним із ключових гравців "ПСЖ". У півфіналі проти "Баварії" саме 25-річний Кварацхелія почав результативну атаку, після якої відзначився Усман Дембеле. Паризький клуб другий сезон поспіль вийшов у фінал турніру. Успішний виступ команди безпосередньо впливає на позиції гравців у боротьбі за індивідуальні нагороди.

Головним фаворитом на "Золотий м'яч" букмекери зараз вважають форварда "Баварії" Гаррі Кейна. Друге місце посідає його партнер по команді Майкл Олісе, а третім йде півзахисник "Арсенала" Деклан Райс.

Нагадаємо, наставник "Баварії" Венсан Компані має намір подати скаргу на суддівство у другому півфіналі ЛЧ із "ПСЖ".

Також Новини.LIVE писали про те, що колишній футболіст "Баварії" Ніклас Зюле завершив кар'єру у віці 30 років.  

ПСЖ Золотий м'яч Хвіча Кварацхелія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
