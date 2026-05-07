Главная Спорт Хвича Кварацхелия поборется за Золотой мяч: кто стал фаворитом

Хвича Кварацхелия поборется за Золотой мяч: кто стал фаворитом

Дата публикации 7 мая 2026 15:08
Кварацхелия установил рекорд Лиги чемпионов и претендует на Золотой мяч
Хвича Кварацхелия во время матча. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Хавбек "ПСЖ" Хвича Кварацхелия установил историческое достижение в Лиге чемпионов. Грузинский футболист стал первым игроком турнира, которому удалось отметиться результативным действием в семи матчах плей-офф подряд. Новое достижение покорилось хавбеку после полуфинального противостояния с "Баварией".

На фоне успешной игры Кварацхелия резко поднялся в списке претендентов на "Золотой мяч", сообщают Новини.LIVE.

За последние две недели коэффициент на победу грузинского футболиста у букмекеров изменился с 34.00 до 9.00. Сейчас игрок "ПСЖ" занимает пятое место среди главных претендентов на награду. Выше Кварацхелии в списке находятся Харри Кейн, Майкл Олисе, Деклан Райс и Усман Дембеле. Также в десятку входят Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Витинья, Эрлинг Холанн и Рафинья.

Хвича Кварацхелия в матче с "Баварией". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Как Кварацхелия проводит сезон

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов грузинский футболист стал одним из ключевых игроков "ПСЖ". В полуфинале против "Баварии" именно 25-летний Кварацхелия начал результативную атаку, после которой отличился Усман Дембеле. Парижский клуб второй сезон подряд вышел в финал турнира. Успешное выступление команды напрямую влияет на позиции игроков в борьбе за индивидуальные награды.

Главным фаворитом на "Золотой мяч" букмекеры сейчас считают форварда "Баварии" Харри Кейна. Второе место занимает его партнер по команде Майкл Олисе, а третьим идет полузащитник "Арсенала" Деклан Райс. 

Напомним, наставник "Баварии" Венсан Компани намерен подать жалобу на судейство во втором полуфинале ЛЧ с "ПСЖ". 

Также Новини.LIVE писали о том, что бывший футболист "Баварии" Никлас Зюле завершил карьеру в возрасте 30 лет. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
