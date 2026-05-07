Главная Спорт Бывшая звезда Баварии завершил карьеру в 30 лет

Дата публикации 7 мая 2026 11:46
Зюле завершит карьеру в 30 лет после тяжелой травмы
Николас Зюле во время выступлений за "Баварию". Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Центральный защитник дортмундской "Боруссии" Никлас Зюле объявил о завершении профессиональной карьеры после сезона-2025/26. Экс-футболист "Баварии" принял окончательное решение после травмы, полученной в матче Бундеслиги против "Хоффенхайма". Встреча завершилась поражением дортмундцев со счетом 1:2.

По словам игрока, именно тот эпизод заставил его задуматься о будущем вне футбола, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Боруссии".

Опытный 30-летний защитник признался, что опасался очередного разрыва крестообразных связок. После первоначального обследования Николас Зюле эмоционально отреагировал на возможный диагноз. Позже МРТ не подтвердило худшие прогнозы, однако футболист решил не продолжать карьеру. За годы выступлений немец перенес 31 травму различной степени тяжести. 

Почему Зюле решил завершить карьеру

Защитник заявил, что не хочет снова проходить длительное восстановление и рисковать здоровьем. В нынешнем сезоне футболист провел 11 матчей за "Боруссию" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Ранее Зюле выступал за "Хоффенхайм" и "Баварию". В составе мюнхенского клуба он выиграл Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом Германии и завоевал 14 трофеев

За сборную Германии Зюле сыграл 49 матчей. Вместе с национальной командой защитник выигрывал Кубок конфедераций. В последние сезоны футболист регулярно сталкивался с проблемами со здоровьем. В клубе уже поблагодарили игрока за годы выступлений и профессиональное отношение к работе.  

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
