Бавария обыграла Штутгарт и стала чемпионом Германии

Игроки "Баварии" празднуют чемпионство. Фото: Reuters

Мюнхенская "Бавария" обыграла "Штутгарт" в матче 30-го тура Бундеслиги. Победа позволила хозяевам досрочно стать чемпионом.

"Бавария" разобралась с соперником

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу "Баварии". "Штутгарт" открыл счет на 21-й минуте после гола Криса Фюриха, однако через десять минут Рафаэл Геррейру сравнял счет.

"Бавария" при счете 1:1 полностью перехватила инициативу. За шесть минут мюнхенцы забили два мяча — отличились Николас Джексон и Альфонсо Дэвис, установив счет 3:1 еще до перерыва.

В начале второго тайма Харри Кейн сделал счет разгромным, забив четвертый мяч. В конце матча Чема Андрес сократил счет, однако на результат это не повлияло.

Благодаря этой победе "Бавария" набрала 79 очков и стала недосягаемой для конкурентов. Мюнхенский клуб завоевал чемпионский титул 35-й раз в истории.

"Штутгарт" после поражения остался на четвертом месте с 56 очками.

В следующем туре "Бавария" 25 апреля сыграет на выезде с "Майнцем", а "Штутгарт" 26 апреля примет "Вердер".

