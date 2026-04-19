Головна Спорт Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини

Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини

Дата публікації: 19 квітня 2026 21:39
Баварія обіграла Штутгарт і стала чемпіоном Німеччини
Гравці "Баварії" святкують чемпіонство. Фото: Reuters

Мюнхенська "Баварія" обіграла "Штутгарт" у матчі 30-го туру Бундесліги. Перемога дозволила господарям достроково стати чемпіоном.

Про чемпіонство "Баварії" повідомив портал Новини.LIVE.

"Баварія" розібралася з суперником

Матч завершився рахунком 4:2 на користь "Баварії". "Штутгарт" відкрив рахунок на 21-й хвилині після голу Кріса Фюріха, однак за десять хвилин Рафаел Геррейру зрівняв рахунок.

"Баварія" за рахунку 1:1 повністю перехопила ініціативу. За шість хвилин мюнхенці забили два м’ячі — відзначилися Ніколас Джексон і Альфонсо Девіс, встановивши рахунок 3:1 ще до перерви.

На початку другого тайму Гаррі Кейн зробив рахунок розгромним, забивши четвертий м’яч. Наприкінці матчу Чема Андрес скоротив рахунок, однак на результат це не вплинуло.

Читайте також:

Завдяки цій перемозі "Баварія" набрала 79 очок і стала недосяжною для конкурентів. Мюнхенський клуб здобув чемпіонський титул 35-й раз в історії.

"Штутгарт" після поразки залишився на четвертому місці з 56 очками.

У наступному турі "Баварія" 25 квітня зіграє на виїзді з "Майнцем", а "Штутгарт" 26 квітня прийме "Вердер".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про гучні висловлювання Ріко Верхувена перед боєм з українцем Олександром Усиком.

Також Новини.LIVE повідомляв про спаринг-партнерів, які знаходяться в тренувальному таборі Усика.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
