Баварія обіграла Штутгарт і стала чемпіоном Німеччини

Гравці "Баварії" святкують чемпіонство. Фото: Reuters

Мюнхенська "Баварія" обіграла "Штутгарт" у матчі 30-го туру Бундесліги. Перемога дозволила господарям достроково стати чемпіоном.

Гравці "Баварії" святкують чемпіонство. Фото: Reuters

"Баварія" розібралася з суперником

Матч завершився рахунком 4:2 на користь "Баварії". "Штутгарт" відкрив рахунок на 21-й хвилині після голу Кріса Фюріха, однак за десять хвилин Рафаел Геррейру зрівняв рахунок.

"Баварія" за рахунку 1:1 повністю перехопила ініціативу. За шість хвилин мюнхенці забили два м’ячі — відзначилися Ніколас Джексон і Альфонсо Девіс, встановивши рахунок 3:1 ще до перерви.

На початку другого тайму Гаррі Кейн зробив рахунок розгромним, забивши четвертий м’яч. Наприкінці матчу Чема Андрес скоротив рахунок, однак на результат це не вплинуло.

Завдяки цій перемозі "Баварія" набрала 79 очок і стала недосяжною для конкурентів. Мюнхенський клуб здобув чемпіонський титул 35-й раз в історії.

"Штутгарт" після поразки залишився на четвертому місці з 56 очками.

У наступному турі "Баварія" 25 квітня зіграє на виїзді з "Майнцем", а "Штутгарт" 26 квітня прийме "Вердер".

