Головна Спорт Колишня зірка Баварії завершив кар'єру в 30 років

Колишня зірка Баварії завершив кар'єру в 30 років

Дата публікації: 7 травня 2026 11:46
Зюле завершить кар'єру в 30 років після важкої травми
Ніколас Зюле під час виступів за "Баварію". Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Центральний захисник дортмундської "Боруссії" Ніклас Зюле оголосив про завершення професійної кар'єри після сезону-2025/26. Ексфутболіст "Баварії" ухвалив остаточне рішення після травми, яку отримав у матчі Бундесліги проти "Гоффенгайма". Зустріч завершилася поразкою дортмундців із рахунком 1:2.

За словами гравця, саме той епізод змусив його замислитися про майбутнє поза футболом, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Боруссії".

Досвідчений 30-річний захисник зізнався, що побоювався чергового розриву хрестоподібних зв'язок. Після початкового обстеження Ніколас Зюле емоційно відреагував на можливий діагноз. Пізніше МРТ не підтвердило найгірші прогнози, проте футболіст вирішив не продовжувати кар'єру. За роки виступів німець переніс 31 травму різного ступеня тяжкості.

Чому Зюле вирішив завершити кар'єру

Захисник заявив, що не хоче знову проходити тривале відновлення та ризикувати здоров'ям. У нинішньому сезоні футболіст провів 11 матчів за "Боруссію" у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. Раніше Зюле виступав за "Хоффенхайм" і "Баварію". У складі мюнхенського клубу він виграв Лігу чемпіонів, п'ять разів ставав чемпіоном Німеччини та завоював 14 трофеїв.

За збірну Німеччини Зюле зіграв 49 матчів. Разом із національною командою захисник вигравав Кубок конфедерацій. В останні сезони футболіст регулярно стикався з проблемами зі здоров'ям. У клубі вже подякували гравцеві за роки виступів і професійне ставлення до роботи.

Боруссія Дортмунд Баварія Ніколас Зюле
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
