Головна Спорт Ноєр збирається знову продовжити контракт із Баварією

Дата публікації: 24 квітня 2026 13:07
Ноєр залишиться в Баварії ще як мінімум на сезон
Мануель Ноєр під час матчу. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр близький до продовження контракту з клубом. Сторони вже досягли домовленості про нову угоду. Йдеться про продовження співпраці ще на один сезон.

Офіційне підтвердження очікується найближчим часом, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Максиміліана Коха.

У "Баварії" зазначили, що 40-річний воротар, як і раніше, перебуває в хорошій формі. У клубі задоволені його рівнем та внеском у команду. У наступному сезоні Ноєр може ділити ігровий час з іншим голкіпером. Йдеться про Йонаса Урбігу, який розглядається як частина ротації.

Ситуація з контрактом і плани клубу

Чинна угода Ноєра з "Баварією" розрахована до 30 червня 2026 року. При цьому футболіст не веде переговори з іншими клубами, незважаючи на повідомлення, що з'являлися в ЗМІ. Німецький воротар зосереджений на завершенні поточного сезону. Рішення про майбутнє вже погоджено з керівництвом клубу.

Мануэль Нойер в матче ЛЧ "Баварии" против "Реала" 15 апреля 2026 года
Мануель Ноєр відбиває удар. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

У поточному сезоні Ноєр провів 21 матч у Бундеслізі та пропустив 19 м'ячів. "Баварія" продовжує боротьбу в національному чемпіонаті та інших турнірах. Раніше в клубі розглядали можливі варіанти заміни на випадок відходу воротаря.

Баварія Мануель Ноєр Бундесліга
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

