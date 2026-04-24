Нойер собирается снова продлить контракт с Баварией

Дата публикации 24 апреля 2026 13:07
Нойер останется в Баварии еще как минимум на сезон
Мануэль Нойер во время матча. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер близок к продлению контракта с клубом. Стороны уже достигли договоренности о новом соглашении. Речь идет о продлении сотрудничества еще на один сезон.

Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха.

В "Баварии" отметили, что 40-летний вратарь по-прежнему находится в хорошей форме. В клубе довольны его уровнем и вкладом в команду. В следующем сезоне Нойер может делить игровое время с другим голкипером. Речь идет о Йонасе Урбиге, который рассматривается как часть ротации. 

Ситуация с контрактом и планы клуба

Действующее соглашение Нойера с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2026 года. При этом футболист не ведет переговоры с другими клубами, несмотря на появлявшиеся сообщения в СМИ. Немецкий вратарь сосредоточен на завершении текущего сезона. Решение о будущем уже согласовано с руководством клуба. 

Мануэль Нойер в матче ЛЧ "Баварии" против "Реала" 15 апреля 2026 года
Мануэль Нойер отражает удар. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

В текущем сезоне Нойер провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей. "Бавария" продолжает борьбу в национальном чемпионате и других турнирах. Ранее в клубе рассматривали возможные варианты замены на случай ухода вратаря. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
