Нойер останется в Баварии еще как минимум на сезон

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер близок к продлению контракта с клубом. Стороны уже достигли договоренности о новом соглашении. Речь идет о продлении сотрудничества еще на один сезон.

Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха.

В "Баварии" отметили, что 40-летний вратарь по-прежнему находится в хорошей форме. В клубе довольны его уровнем и вкладом в команду. В следующем сезоне Нойер может делить игровое время с другим голкипером. Речь идет о Йонасе Урбиге, который рассматривается как часть ротации.

Ситуация с контрактом и планы клуба

Действующее соглашение Нойера с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2026 года. При этом футболист не ведет переговоры с другими клубами, несмотря на появлявшиеся сообщения в СМИ. Немецкий вратарь сосредоточен на завершении текущего сезона. Решение о будущем уже согласовано с руководством клуба.

В текущем сезоне Нойер провел 21 матч в Бундеслиге и пропустил 19 мячей. "Бавария" продолжает борьбу в национальном чемпионате и других турнирах. Ранее в клубе рассматривали возможные варианты замены на случай ухода вратаря.

Ранее Новини.LIVE сообщали, за что чемпион по боксу Фабио Уордли выразил признательность Александру Усику.

Также Новини.LIVE писали о том, кого Виктор Леоненко считает наиболее подходящим кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо".