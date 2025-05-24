Мадридський тренер став свідком убивства Андрія Портнова

Убивство Портнова — футбольний тренер став свідком
Свідками вбивства ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова став головний тренер мадридського футбольного клубу "Атлетіко". Йдеться про Дієго Сімеоне.
Про це повідомляє El Español.
Як футболіст став свідком убивства
Як повідомила виданню дружина тренера Кайра Перейра, вона разом зі своїм чоловіком на власні очі бачили розстріл. Портнова вбили біля воріт Американської школи Посуело-де-Аларкон, а в цьому закладі навчаються їхні діти.
Подробиці жінка не надала: зазначила, що це делікатне питання.
"Так, ми були там у якийсь момент. Це дуже делікатне питання, і я намагаюся ставитися до нього з великою повагою. Правда в тому, що це була ситуація, яка змусила почуватися ніяково", — сказала Кайра Перейра.
Нагадаємо, колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили в Мадриді 21 травня. Убивство сталося біля воріт Американської школи.
Також ми повідомляли, що свідки назвали прикмети стрільця, який убив Портнова. Нападник вистрелив в експолітика щонайменше п'ять разів. Три з цих пострілів влучили в ціль.
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