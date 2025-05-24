Мадридський тренер став свідком убивства Андрія Портнова

Місце вбивства Портнова. Фото: Reuters

Свідками вбивства ексзаступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова став головний тренер мадридського футбольного клубу "Атлетіко". Йдеться про Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє El Español.

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Як повідомила виданню дружина тренера Кайра Перейра, вона разом зі своїм чоловіком на власні очі бачили розстріл. Портнова вбили біля воріт Американської школи Посуело-де-Аларкон, а в цьому закладі навчаються їхні діти.

Дієго Сімеоне та Кайра Перейра. Фото: gong.bg

Подробиці жінка не надала: зазначила, що це делікатне питання.

"Так, ми були там у якийсь момент. Це дуже делікатне питання, і я намагаюся ставитися до нього з великою повагою. Правда в тому, що це була ситуація, яка змусила почуватися ніяково", — сказала Кайра Перейра.

Нагадаємо, колишнього українського політика Андрія Портнова застрелили в Мадриді 21 травня. Убивство сталося біля воріт Американської школи.

Також ми повідомляли, що свідки назвали прикмети стрільця, який убив Портнова. Нападник вистрелив в експолітика щонайменше п'ять разів. Три з цих пострілів влучили в ціль.