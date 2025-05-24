Мадридский тренер стал свидетелем убийства Андрея Портнова

Место убийства Портнова. Фото: Reuters

Свидетелями убийства экс-заместителя главы администрации Виктора Януковича Андрея Портнова стал главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико". Речь идет о Диего Симеоне.

Об этом сообщает El Español.

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Как сообщила изданию жена тренера Кайра Перейра, она вместе со своим мужем собственными глазами видели расстрел. Портнова убили у ворот Американской школы Посуэло-де-Аларкон, а в этом заведении учатся их дети.

Диего Симеоне и Кайра Перейра. Фото: gong.bg

Подробности женщина не предоставила: отметила, что это деликатный вопрос.

"Да, мы были там в какой-то момент. Это очень деликатный вопрос, и я стараюсь относиться к нему с большим уважением. Правда в том, что это была ситуация, которая заставила чувствовать себя неловко", — сказала Кайра Перейра.

Напомним, бывшего украинского политика Андрея Портнова застрелили в Мадриде 21 мая. Убийство произошло у ворот Американской школы.

Также мы сообщали, что свидетели назвали приметы стрелка, который убил Портнова. Нападавший выстрелил в экс-политика по меньшей мере пять раз. Три из этих выстрелов попали в цель.