В России застрелили чемпиона страны по многоборью

Дмитрий Исаев во время турнира. Фото: росСМИ

В российской Калуге убили чемпиона страны по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Инцидент произошел в ночь на 7 мая. По данным полиции, спортсмен погиб в результате огнестрельного ранения.

Информацию о смерти атлета подтвердили представители спортивного клуба, где он работал тренером, сообщают Новини.LIVE.

Правоохранители уже задержали двух мужчин по делу об убийстве. Детали конфликта и мотивы преступления пока официально не раскрываются. Российские журналисты также пообщались со знакомыми Дмитрия Исаева. По их словам, спортсмен не имел серьезных конфликтов и работал персональным тренером в местном клубе.

Что известно о Дмитрии Исаеве

Легкоатлет был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Позже он стал чемпионом России по функциональному многоборью. В последние годы Дмитрий Исаев занимался тренерской деятельностью и работал с любителями фитнеса и силовых дисциплин.

В заявлении клуба говорится, что Исаев был тренером и атлетом команды. Представители организации подтвердили факт его гибели. Расследование убийства продолжается.

