Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В России убит известный спортсмен-чемпион

В России убит известный спортсмен-чемпион

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 15:45
В России застрелили чемпиона страны по многоборью
Дмитрий Исаев во время турнира. Фото: росСМИ

В российской Калуге убили чемпиона страны по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Инцидент произошел в ночь на 7 мая. По данным полиции, спортсмен погиб в результате огнестрельного ранения.

Информацию о смерти атлета подтвердили представители спортивного клуба, где он работал тренером, сообщают Новини.LIVE.

Правоохранители уже задержали двух мужчин по делу об убийстве. Детали конфликта и мотивы преступления пока официально не раскрываются. Российские журналисты также пообщались со знакомыми Дмитрия Исаева. По их словам, спортсмен не имел серьезных конфликтов и работал персональным тренером в местном клубе.

Что известно о Дмитрии Исаеве

Легкоатлет был кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Позже он стал чемпионом России по функциональному многоборью. В последние годы Дмитрий Исаев занимался тренерской деятельностью и работал с любителями фитнеса и силовых дисциплин. 

В заявлении клуба говорится, что Исаев был тренером и атлетом команды. Представители организации подтвердили факт его гибели. Расследование убийства продолжается. 

Читайте также:

Напомним, футболист французского "ПСЖ" Хвича Кварацхелия установил рекорд в матчах Лиги чемпионов. 

Также Новини.LIVE писали о жалобе Венсана Компани на судейство после вылета "Баварии" из Лиги чемпионов. 

Легкая атлетика российские спортсмены Многоборье
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации