На Кипре расстреляли бывшего президента футбольного клуба

Ставрос Демосфенус. Фото: in.gr

На Кипре местное футбольное сообщество понесло большую потерю. В Лимасоле 17 октября убили одного из наиболее активных владельцев футбольных клубов.

Об этом сообщил портал in.gr со ссылкой на данные правоохранителей.

Автомобиль Ставроса Демосфенуса. Фото: omada.reporter.com.cy

На Кипре убили владельца клуба

По информации правоохранителей, в 09:00 известного бизнесмена и футбольного деятеля Ставроса Демосфенуса, который ранее был президентом клуба "Кармиотисса", расстреляли в его автомобиле на трассе возле района Сфалангиотисса.

Злоумышленники, которые ехали в фургоне впереди, заблокировали дорогу и открыли огонь.

Демосфенус погиб на месте от многочисленных ранений. Его сын, который был в машине, стал свидетелем и находится в шоковом состоянии.

Полиция Кипра развернула масштабную операцию по перехвату, проверяя камеры наблюдения и маршруты. Неподалеку сгорел автомобиль, но связь с убийством не подтверждена.

Демосфенус был известен в футбольных кругах: возглавлял "Кармиотиссу", "Арис" и работал в "Аполлоне Лимасол". "Кармиотисса" вылетела из Первой лиги в прошлом сезоне. Недавно он рассматривался на пост главы Кипрской футбольной федерации (КФФ), но отказался.

