Головна Спорт В Європі застрелили власника відомого футбольного клубу

В Європі застрелили власника відомого футбольного клубу

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 15:46
Оновлено: 16:45
На Кіпрі розстріляли колишнього президента футбольного клубу
Ставрос Демосфенус. Фото: in.gr

На Кіпрі місцева футбольна спільнота зазнала великої втрати. У Лімасолі 17 жовтня убили одного з найбільш активних власників футбольних клубів.

Про це повідомив портал in.gr з посиланням на дані правоохоронців.

Ставрос Демосфенус
Автомобіль Ставроса Демосфенуса. Фото: omada.reporter.com.cy

На Кіпрі убили власника клубу

За інформацією правоохоронців, о 09:00 відомого бізнесмена та футбольного діяча Ставроса Демосфенуса, який раніше був президентом клубу "Карміотисса", розстріляли в його автомобілі на трасі біля району Сфалангіотісса.

Зловмисники, які їхали у фургоні попереду, заблокували дорогу та відкрили вогонь.

Демосфенус загинув на місці від численних поранень. Його син, який був у машині, став свідком і перебуває в шоковому стані.

Поліція Кіпру розгорнула масштабну операцію із перехоплення, перевіряючи камери спостереження та маршрути. Неподалік згорів автомобіль, але зв’язок із убивством не підтверджений.

Демосфенус був відомий у футбольних колах: очолював "Карміотиссу", Аріс і працював в Аполлоні Лімасол. "Карміотисса" вилетіла з Першої ліги минулого сезону. Нещодавно він розглядався на пост голови Кіпрської футбольної федерації (КФФ), але відмовився.

Нагадаємо, раніше тренер лісабонської "Бенфіки" Жозе Моурінью Анатолія Трубіна на лаву запасних.

Абсолютний чемпіон надважкої ваги Олександр Усик прокоментував значення виразу don't push the horses.

Також Усик розповів, що думає про можливий бій із 20-річним непереможним Мозесом Ітаумою.

вбивство стрілянина футбол Кіпр загиблі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
