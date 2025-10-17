На Кіпрі розстріляли колишнього президента футбольного клубу

Ставрос Демосфенус. Фото: in.gr

На Кіпрі місцева футбольна спільнота зазнала великої втрати. У Лімасолі 17 жовтня убили одного з найбільш активних власників футбольних клубів.

Про це повідомив портал in.gr з посиланням на дані правоохоронців.

Автомобіль Ставроса Демосфенуса. Фото: omada.reporter.com.cy

На Кіпрі убили власника клубу

За інформацією правоохоронців, о 09:00 відомого бізнесмена та футбольного діяча Ставроса Демосфенуса, який раніше був президентом клубу "Карміотисса", розстріляли в його автомобілі на трасі біля району Сфалангіотісса.

Зловмисники, які їхали у фургоні попереду, заблокували дорогу та відкрили вогонь.

Демосфенус загинув на місці від численних поранень. Його син, який був у машині, став свідком і перебуває в шоковому стані.

Поліція Кіпру розгорнула масштабну операцію із перехоплення, перевіряючи камери спостереження та маршрути. Неподалік згорів автомобіль, але зв’язок із убивством не підтверджений.

Демосфенус був відомий у футбольних колах: очолював "Карміотиссу", Аріс і працював в Аполлоні Лімасол. "Карміотисса" вилетіла з Першої ліги минулого сезону. Нещодавно він розглядався на пост голови Кіпрської футбольної федерації (КФФ), але відмовився.

