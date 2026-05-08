Арда Туран відповів на запитання про відхід у Галатасарай

Арда Туран дякує вболівальникам.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував інформацію про можливе призначення в турецький "Галатасарай". Останніми днями турецькі медіа активно пов'язували фахівця з одним із найтитулованіших клубів країни. Сам наставник заявив, що не розглядає такий варіант.

Також Туран наголосив на своїй прив'язаності до нинішнього клубу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Турецький фахівець нагадав, що є вихованцем "Галатасарая", проте відзначив роботу чинного тренера команди. За словами наставника, нинішній тренер стамбульського клубу вже увійшов в історію і залишається найкращим варіантом для команди. Туран також підкреслив, що повністю зосереджений на роботі в "Шахтарі". Раніше донецький клуб довірив йому команду після періоду роботи в "Еюпспорі".

Арда Туран з арбітрами матчу.

Що сказав Арда Туран про Шахтар

"Зараз я віддаю себе "Шахтарю" всім серцем і розумом. Я виявляю повагу до футболки клубу та людей, які дали мені шанс працювати тут. Я люблю цей клуб і маю великі мрії щодо його майбутнього. Якщо мені дали цей шанс, я ніколи в житті не повернуся спиною", — заявив Туран.

Після вильоту з Ліги конференцій "Шахтар" продовжує боротьбу за чемпіонство в українській Прем'єр-лізі. Донецька команда поступилася "Кристал Пелас" за сумою двох півфінальних матчів. У фіналі турніру англійський клуб зіграє проти іспанського "Райо Вальєкано". Незважаючи на невдачу в єврокубках, керівництво "гірників" продовжує підтримувати нинішній тренерський штаб.

Арда Туран очолив "Шахтар" після успішного періоду роботи в турецькому футболі. У клубі розраховують, що фахівець зможе повернути команду в основний етап Ліги чемпіонів. Туран неодноразово заявляв про бажання будувати довгостроковий проєкт разом із "Шахтарем".

