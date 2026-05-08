Игрок Шахтера рассказал о важном разговоре в раздевалке

Педро Энрике во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Легионер донецкого "Шахтера" Педро Энрике рассказал, что Арда Туран сказал команде после поражения от "Кристал Пэлас" в полуфинале Лиги конференций. Украинский клуб завершил выступления в турнире после двухматчевого противостояния с английской командой. Несмотря на вылет, тренерский штаб поддержал футболистов в раздевалке.

Сам бразилец отметил позитивный настрой наставника после игры, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Хавбек "горняков" расссказал, что Арда Туран поблагодарил команду за еврокубковый сезон. Тренер напомнил, что "Шахтер" впервые за долгое время сумел дойти до полуфинала европейского турнира. Также наставник акцентировал внимание на борьбе за чемпионство в УПЛ. Уже в следующем туре донецкий клуб сыграет важный матч против СК "Полтава".

"Горняки" после вылета из Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Что сказал Туран после вылета из еврокубков

"Тренер сказал много хороших и позитивных слов. Он напомнил, что впереди у нас еще один важный матч, в котором на кону золото чемпионата. Арда Туран поблагодарил команду за работу в течение всего евросезона. Он подчеркнул, что это еще не наш предел", — заявил Педро Энрике.

В нынешнем сезоне "Шахтер" начал еврокубковую кампанию еще летом с квалификационных матчей. Команда Арды Турана сумела пройти весь путь до полуфинала Лиги конференций. В финале турнира "Кристал Пэлас" встретится с испанским "Райо Вальекано". Донецкий клуб теперь сосредоточится на борьбе за титул чемпиона Украины и путевку в Лигу чемпионов.

Читайте также:

Напомним, титулованный российский спортсмен был застрелен после бытовой ссоры из-за внимания к девушке.

Также Новини.LIVE раскрыли имя подруги Рико Верхувена, которая помогает ему готовиться к бою с Александром Усиком.