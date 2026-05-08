Гравець Шахтаря розповів про важливу розмову в роздягальні

Педро Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Легіонер донецького "Шахтаря" Педро Енріке розповів, що Арда Туран сказав команді після поразки від "Кристал Пелас" у півфіналі Ліги конференцій. Український клуб завершив виступи в турнірі після двоматчевого протистояння з англійською командою. Незважаючи на виліт, тренерський штаб підтримав футболістів у роздягальні.

Сам бразилець відзначив позитивний настрій наставника після гри.

Хавбек "гірників" розповів, що Арда Туран подякував команді за єврокубковий сезон. Тренер нагадав, що "Шахтар" уперше за довгий час зумів дійти до півфіналу європейського турніру. Також наставник акцентував увагу на боротьбі за чемпіонство в УПЛ. Уже в наступному турі донецький клуб зіграє важливий матч проти СК "Полтава".

"Гірники" після вильоту з Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Що сказав Туран після вильоту з єврокубків

"Тренер сказав багато хороших і позитивних слів. Він нагадав, що попереду у нас ще один важливий матч, в якому на кону золото чемпіонату. Арда Туран подякував команді за роботу протягом усього євросезону. Він підкреслив, що це ще не наша межа", — заявив Педро Енріке.

У нинішньому сезоні "Шахтар" розпочав єврокубкову кампанію ще влітку з кваліфікаційних матчів. Команда Арди Турана зуміла пройти весь шлях до півфіналу Ліги конференцій. У фіналі турніру "Кристал Пелас" зустрінеться з іспанським "Райо Вальєкано". Донецький клуб тепер зосередиться на боротьбі за титул чемпіона України і путівку в Лігу чемпіонів.

