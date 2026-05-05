Мбаппе и Винисиус оказались в центре слухов о конфликте

Килиан Мбаппе поставил ультиматум руководству Реала
В испанских медиа появилась информация о возможном напряжении в мадридском "Реале". Сообщается о предполагаемом конфликте между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором. Официального подтверждения со стороны клуба нет.
Двум звездам футбола сложно ужиться в одной команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе недоволен отношением внутри команды. Утверждается, что он чувствует недостаток поддержки со стороны некоторых партнеров. В числе упоминаемых фигур называется Винисиус. При этом никаких публичных заявлений от игроков не последовало.
Что известно о ситуации внутри "Реала"
Также сообщается о возможном вмешательстве окружения Килиана Мбаппе. По информации испанских журналистов, мать футболиста Файза Ламари может выдвинуть ультиматум руководству "Реала". Речь идет о возможном выборе между игроками.
Ранее появлялась информация о недовольстве внутри команды из-за поездки Мбаппе в Италию. Это произошло на фоне подготовки к важному матчу против "Барселоны". В клубе не комментировали ситуацию.
