Мбаппе и Винисиус оказались в центре слухов о конфликте

Килиан Мбаппе во время тренировки. Фото: Reuters/Michaela Stache

В испанских медиа появилась информация о возможном напряжении в мадридском "Реале". Сообщается о предполагаемом конфликте между Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором. Официального подтверждения со стороны клуба нет.

Двум звездам футбола сложно ужиться в одной команде, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе недоволен отношением внутри команды. Утверждается, что он чувствует недостаток поддержки со стороны некоторых партнеров. В числе упоминаемых фигур называется Винисиус. При этом никаких публичных заявлений от игроков не последовало.

Килиан Мбаппе в матче за "Реал". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Что известно о ситуации внутри "Реала"

Также сообщается о возможном вмешательстве окружения Килиана Мбаппе. По информации испанских журналистов, мать футболиста Файза Ламари может выдвинуть ультиматум руководству "Реала". Речь идет о возможном выборе между игроками.

Ранее появлялась информация о недовольстве внутри команды из-за поездки Мбаппе в Италию. Это произошло на фоне подготовки к важному матчу против "Барселоны". В клубе не комментировали ситуацию.

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о новом образе жены чемпиона мира по боксу Екатерины Усик.

Также Новини.LIVE сообщали, что Рико Верхувен получил неприятную травму незадолго до поединка с Александром Усиком.