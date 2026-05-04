Ливерпулю посоветовали подписать звездного форварда Барселоны

Ливерпулю посоветовали подписать звездного форварда Барселоны

Дата публикации 4 мая 2026 13:49
Крауч предложил Ливерпулю подписать Левандовского
Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Vincent West

Бывший форвард "Ливерпуля" Питер Крауч высказался о возможном усилении команды. Он предложил рассмотреть вариант с подписанием нападающего "Барселоны" Роберта Левандовского. По его мнению, поляк может стать решением проблем в атакующей линии.

Речь идет о потенциальном переходе на правах свободного агента, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Four-Four-Two

Питер Крауч отметил кадровые трудности в линии нападения "Ливерпуля". По его словам, команда столкнулась с потерями из-за травм и изменений в составе. В частности, упоминаются проблемы с доступностью нападающих. Ситуацию осложнил уход Мохамеда Салаха. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский в матче с "Осасуной". Фото: Reuters/Vincent West

Причины возможного трансфера

Контракт Левандовского с "Барселоной" действует до 30 июня. На данный момент стороны не объявляли о продлении соглашения. Это открывает возможность для перехода игрока в статусе свободного агента

Крауч подчеркнул, что Левандовский остается футболистом мирового класса. Он отметил, что опыт и качество игрока могут быть полезны клубу. Даже на позднем этапе карьеры нападающий способен приносить результат. 

В сезоне 2025/26 Роберт Левандовский сыграл за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
