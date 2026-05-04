Головна Спорт Ліверпулю порадили підписати зіркового форварда Барселони

Ліверпулю порадили підписати зіркового форварда Барселони

Дата публікації: 4 травня 2026 13:49
Крауч запропонував Ліверпулю підписати Левандовського
Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Vincent West

Колишній форвард "Ліверпуля" Пітер Крауч висловився про можливе посилення команди. Він запропонував розглянути варіант із підписанням нападника "Барселони" Роберта Левандовського. На його думку, поляк може стати вирішенням проблем в атакувальній лінії.

Йдеться про потенційний перехід на правах вільного агента, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Four-Four-Two.

Пітер Крауч відзначив кадрові труднощі в лінії нападу "Ліверпуля". За його словами, команда зіткнулася з втратами через травми і зміни у складі. Зокрема, згадуються проблеми з доступністю нападників. Ситуацію ускладнив відхід Мохамеда Салаха.

Роберт Левандовський у матчі з "Осасуною". Фото: Reuters/Vincent West

Причини можливого трансферу

Контракт Левандовського з "Барселоною" діє до 30 червня. Наразі сторони не оголошували про продовження угоди. Це відкриває можливість для переходу гравця в статусі вільного агента.

Крауч підкреслив, що Левандовський залишається футболістом світового класу. Він зазначив, що досвід і якість гравця можуть бути корисними клубу. Навіть на пізньому етапі кар'єри нападник здатний приносити результат.

У сезоні 2025/26 Роберт Левандовський зіграв за "Барселону" 42 матчі в усіх турнірах, забив 18 голів та зробив 2 результативні передачі.

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
