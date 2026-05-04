Крауч запропонував Ліверпулю підписати Левандовського

Колишній форвард "Ліверпуля" Пітер Крауч висловився про можливе посилення команди. Він запропонував розглянути варіант із підписанням нападника "Барселони" Роберта Левандовського. На його думку, поляк може стати вирішенням проблем в атакувальній лінії.

Йдеться про потенційний перехід на правах вільного агента, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Four-Four-Two.

Пітер Крауч відзначив кадрові труднощі в лінії нападу "Ліверпуля". За його словами, команда зіткнулася з втратами через травми і зміни у складі. Зокрема, згадуються проблеми з доступністю нападників. Ситуацію ускладнив відхід Мохамеда Салаха.

Причини можливого трансферу

Контракт Левандовського з "Барселоною" діє до 30 червня. Наразі сторони не оголошували про продовження угоди. Це відкриває можливість для переходу гравця в статусі вільного агента.

Крауч підкреслив, що Левандовський залишається футболістом світового класу. Він зазначив, що досвід і якість гравця можуть бути корисними клубу. Навіть на пізньому етапі кар'єри нападник здатний приносити результат.

У сезоні 2025/26 Роберт Левандовський зіграв за "Барселону" 42 матчі в усіх турнірах, забив 18 голів та зробив 2 результативні передачі.

