Мбаппе та Вінісіус опинилися в центрі чуток про конфлікт

Кіліан Мбаппе під час тренування. Фото: Reuters/Michaela Stache

В іспанських медіа з'явилася інформація про можливу напругу в мадридському "Реалі". Повідомляється про ймовірний конфлікт між Кіліаном Мбаппе та Вінісіусом Жуніором. Офіційного підтвердження з боку клубу немає.

Двом зіркам футболу складно ужитися в одній команді, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе незадоволений ставленням всередині команди. Стверджується, що він відчуває брак підтримки з боку деяких партнерів. Серед згадуваних фігур називається Вінісіус. При цьому жодних публічних заяв від гравців не було.

Кіліан Мбаппе в матчі за "Реал". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Що відомо про ситуацію всередині "Реала"

Також повідомляється про можливе втручання оточення Кіліана Мбаппе. За інформацією іспанських журналістів, мати футболіста Файза Ламарі може висунути ультиматум керівництву "Реала". Йдеться про можливий вибір між гравцями.

Раніше з'являлася інформація про невдоволення всередині команди через поїздку Мбаппе до Італії. Це сталося на тлі підготовки до важливого матчу проти "Барселони". У клубі не коментували ситуацію.

