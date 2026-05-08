Сын Криштиану Роналду заинтересовал ПСЖ и другие топ-клубы

Криштиану Роналду с сыном.

Французский "ПСЖ" проявляет серьезный интерес к сыну Криштиану Роналду. Парижский клуб следит за выступлениями 15-летнего Криштиану Роналду-младшего, который сейчас играет за молодежную команду "Аль-Насра". При этом французский клуб не является единственным претендентом на молодого форварда.

Интерес к игроку также приписывают мадридскому "Реалу", "Баварии", дортмундской "Боруссии" и лиссабонскому "Спортингу", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Сын лидера сборной Португалии мечтает построить карьеру в европейском топ-клубе и регулярно находится под наблюдением скаутов. В Саудовской Аравии также обсуждают возможность его перевода в основной состав "Аль-Насра" после завершения сезона-2025/26. Руководство клуба планирует оценить прогресс футболиста и принять решение о его будущем.

Криштиану Роналду с семьей.

Старшый сын Криштиану Роналду выступает на позиции нападающего и ранее занимался в академиях "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". После переезда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию игрок продолжил развитие в системе "Аль-Насра".

Осенью 2025 года Роналду-младший впервые получил вызов в сборную Португалии U16, а весной 2026 года тренировался с юношеской командой мадридского "Реала".

