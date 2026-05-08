Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Сын Роналду оказался в сфере интересов двух европейских грандов

Сын Роналду оказался в сфере интересов двух европейских грандов

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 14:15
Сын Криштиану Роналду заинтересовал ПСЖ и другие топ-клубы
Криштиану Роналду с сыном. Фото: instagram.com/cristiano/

Французский "ПСЖ" проявляет серьезный интерес к сыну Криштиану Роналду. Парижский клуб следит за выступлениями 15-летнего Криштиану Роналду-младшего, который сейчас играет за молодежную команду "Аль-Насра". При этом французский клуб не является единственным претендентом на молодого форварда.

Интерес к игроку также приписывают мадридскому "Реалу", "Баварии", дортмундской "Боруссии" и лиссабонскому "Спортингу", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

За сыном Роналду следят сразу несколько клубов

Сын лидера сборной Португалии мечтает построить карьеру в европейском топ-клубе и регулярно находится под наблюдением скаутов. В Саудовской Аравии также обсуждают возможность его перевода в основной состав "Аль-Насра" после завершения сезона-2025/26. Руководство клуба планирует оценить прогресс футболиста и принять решение о его будущем. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с семьей. Фото: instagram.com/cristiano/

Старшый сын Криштиану Роналду выступает на позиции нападающего и ранее занимался в академиях "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". После переезда Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию игрок продолжил развитие в системе "Аль-Насра".

Осенью 2025 года Роналду-младший впервые получил вызов в сборную Португалии U16, а весной 2026 года тренировался с юношеской командой мадридского "Реала".

Читайте также:

Напомним, сам Криштиану Роналду забил свой 100 гол в чемпионате Саудовской Аравии, а его команда может стать чемпионом. 

Также Новини.LIVE писали о потрясениях в раздевалке мадридского "Реал", где футболисты уже начали драться. 

Криштиану Роналду ПСЖ Реал Мадрид
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации