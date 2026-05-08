Барколя выбирает между Барселоной и Арсеналом

Барселона хочет пригласить одну из звезд ПСЖ
Вингер "ПСЖ" и сборной Франции Бредли Барколя близок к смене клуба. Молодой футболист затерялся среди звезд парижской команды. Высокий уровень игрока привлек к нему интерес со стороны топ-клубов.
Каталонская "Барселона" уже готовится к переговорам по французу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт журналиста Флориана Плеттенберга в соцсети X.
Бредли Барколя является воспитанником и одной из звезд французского "ПСЖ". В сезоне 2025/26 молодой футболист сыграл 45 матчей во всех турнирах и помог своей команде второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов.
Гранды претендуют на Барколя
На счету 23-летнего французского вингера 12 голов и 7 результативных передач в этом сезоне. Однако Бредли не удалось выиграть конкуренцию за место в основном составе "ПСЖ". Контракт Барколя действует до лета 2028 года, однако он может покинуть парижский клуб через несколько месяцев.
Главным претендентом на футболиста является "Барселона". Каталонцы не будут выкупать контракт Маркуса Рэшфорда и хотят заменить его молодым французом. Также в услугах игрока заинтересованы английские "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Позиция "ПСЖ" по трансферу Бредли станет известна позже.
Напомним, мадридский "Реал" сокрушают серьезные скандалы с участием сразу нескольких игроков.
Также Новини.LIVE сообщали о юбилейном голе Криштиану Роналду, который может повлиять на турнирные перспективы "Аль-Насра".