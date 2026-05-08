Барколя выбирает между Барселоной и Арсеналом

Бредли Барколя на разминке. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Вингер "ПСЖ" и сборной Франции Бредли Барколя близок к смене клуба. Молодой футболист затерялся среди звезд парижской команды. Высокий уровень игрока привлек к нему интерес со стороны топ-клубов.

Каталонская "Барселона" уже готовится к переговорам по французу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт журналиста Флориана Плеттенберга в соцсети X.

Бредли Барколя является воспитанником и одной из звезд французского "ПСЖ". В сезоне 2025/26 молодой футболист сыграл 45 матчей во всех турнирах и помог своей команде второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов.

Гранды претендуют на Барколя

На счету 23-летнего французского вингера 12 голов и 7 результативных передач в этом сезоне. Однако Бредли не удалось выиграть конкуренцию за место в основном составе "ПСЖ". Контракт Барколя действует до лета 2028 года, однако он может покинуть парижский клуб через несколько месяцев.

Бредли Барколя (справа) атакует Мануэл Нойера. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Главным претендентом на футболиста является "Барселона". Каталонцы не будут выкупать контракт Маркуса Рэшфорда и хотят заменить его молодым французом. Также в услугах игрока заинтересованы английские "Арсенала" с "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Позиция "ПСЖ" по трансферу Бредли станет известна позже.

Читайте также:

Напомним, мадридский "Реал" сокрушают серьезные скандалы с участием сразу нескольких игроков.

Также Новини.LIVE сообщали о юбилейном голе Криштиану Роналду, который может повлиять на турнирные перспективы "Аль-Насра".