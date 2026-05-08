Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Барселона хоче запросити одну із зірок ПСЖ

Барселона хоче запросити одну із зірок ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 13:28
Барколя обирає між Барселоною та Арсеналом
Бредлі Барколя на розминці. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Вінгер "ПСЖ" та збірної Франції Бредлі Барколя близький до зміни клубу. Молодий футболіст загубився серед зірок паризької команди. Високий рівень гравця привернув до нього інтерес з боку топ-клубів.

Каталонська "Барселона" вже готується до переговорів щодо француза, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт журналіста Флоріана Плеттенберга в соцмережі X.

Бредлі Барколя є вихованцем і однією із зірок французького "ПСЖ". У сезоні 2025/26 молодий футболіст зіграв 45 матчів у всіх турнірах та допоміг своїй команді вдруге поспіль вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Гранди претендують на Барколя

На рахунку 23-річного французького вінгера 12 голів та 7 результативних передач у цьому сезоні. Однак Бредлі не вдалося виграти конкуренцію за місце в основному складі "ПСЖ". Контракт Барколя діє до літа 2028 року, проте він може покинути паризький клуб через декілька місяців.

Бредли Барколя в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии"
Бредлі Барколя (праворуч) атакує Мануела Нойєра. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Головним претендентом на футболіста є "Барселона". Каталонці не будуть викуповувати контракт Маркуса Решфорда і хочуть замінити його молодим французом. Також у послугах гравця зацікавлені англійські "Арсенал" з "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Позиція "ПСЖ" щодо трансферу Бредлі стане відома пізніше.

Читайте також:

Нагадаємо, мадридський "Реал" розтрощують серйозні скандали за участю одразу декількох гравців.

Також Новини.LIVE повідомляли про ювілейний гол Кріштіану Роналду, який може вплинути на турнірні перспективи "Аль-Насра". 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

ПСЖ Футбол трансфери Барселона
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації