Барколя обирає між Барселоною та Арсеналом

Барселона хоче запросити одну із зірок ПСЖ
Вінгер "ПСЖ" та збірної Франції Бредлі Барколя близький до зміни клубу. Молодий футболіст загубився серед зірок паризької команди. Високий рівень гравця привернув до нього інтерес з боку топ-клубів.
Каталонська "Барселона" вже готується до переговорів щодо француза, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт журналіста Флоріана Плеттенберга в соцмережі X.
Бредлі Барколя є вихованцем і однією із зірок французького "ПСЖ". У сезоні 2025/26 молодий футболіст зіграв 45 матчів у всіх турнірах та допоміг своїй команді вдруге поспіль вийти у фінал Ліги чемпіонів.
Гранди претендують на Барколя
На рахунку 23-річного французького вінгера 12 голів та 7 результативних передач у цьому сезоні. Однак Бредлі не вдалося виграти конкуренцію за місце в основному складі "ПСЖ". Контракт Барколя діє до літа 2028 року, проте він може покинути паризький клуб через декілька місяців.
Головним претендентом на футболіста є "Барселона". Каталонці не будуть викуповувати контракт Маркуса Решфорда і хочуть замінити його молодим французом. Також у послугах гравця зацікавлені англійські "Арсенал" з "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Позиція "ПСЖ" щодо трансферу Бредлі стане відома пізніше.
