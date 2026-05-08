Барколя обирає між Барселоною та Арсеналом

Бредлі Барколя на розминці. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Вінгер "ПСЖ" та збірної Франції Бредлі Барколя близький до зміни клубу. Молодий футболіст загубився серед зірок паризької команди. Високий рівень гравця привернув до нього інтерес з боку топ-клубів.

Каталонська "Барселона" вже готується до переговорів щодо француза, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на акаунт журналіста Флоріана Плеттенберга в соцмережі X.

Бредлі Барколя є вихованцем і однією із зірок французького "ПСЖ". У сезоні 2025/26 молодий футболіст зіграв 45 матчів у всіх турнірах та допоміг своїй команді вдруге поспіль вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Гранди претендують на Барколя

На рахунку 23-річного французького вінгера 12 голів та 7 результативних передач у цьому сезоні. Однак Бредлі не вдалося виграти конкуренцію за місце в основному складі "ПСЖ". Контракт Барколя діє до літа 2028 року, проте він може покинути паризький клуб через декілька місяців.

Бредлі Барколя (праворуч) атакує Мануела Нойєра. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Головним претендентом на футболіста є "Барселона". Каталонці не будуть викуповувати контракт Маркуса Решфорда і хочуть замінити його молодим французом. Також у послугах гравця зацікавлені англійські "Арсенал" з "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Позиція "ПСЖ" щодо трансферу Бредлі стане відома пізніше.

