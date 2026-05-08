Кріштіану Роналду забив рекордний гол і веде Аль-Наср до титулу

Кріштіану Роналду (праворуч) під час матчу. Фото: Reuters

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду прокоментував перемогу своєї команди в матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Шабаба". Команда Луїша Каштру здобула перемогу з рахунком 4:2. Португальський нападник відзначився забитим м'ячем у другому таймі зустрічі.

Після гри 41-річний футболіст залишив коротке повідомлення в соціальних мережах, повідомляють Новини.LIVE.

Ветеран подякував команді за результат і закликав зберегти поточний темп. Португалець написав: "Яка перемога! Давайте й далі продовжувати в тому ж дусі". Гол Кріштіану Роналду був забитий на 75-й хвилині після передачі Садіо Мане. Головним героєм матчу став Жоау Феліш, який оформив хет-трик у складі "Аль-Насра".

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: Reuters

Роналду продовжує результативний сезон

У нинішньому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану Роналду провів за "Аль-Наср" 28 матчів. За цей період досвідчений форвард забив 26 м'ячів та зробив дві результативні передачі. Португалець залишається одним із найкращих бомбардирів турніру і регулярно приносить команді очки в ключових зустрічах.

Перемога над "Аль-Шабабом" дозволила "Аль-Насру" зберегти позиції у верхній частині турнірної таблиці. Команда продовжує боротьбу за чемпіонський титул, а зв'язка Роналду, Мане і Феліша залишається однією з найрезультативніших у лізі.

