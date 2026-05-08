Криштиану Роналду забил рекордный гол и ведет Аль-Наср к титулу

Криштиану Роналду (справа) во время матча. Фото: Reuters

Звездный форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба". Команда Луиша Каштру одержала победу со счетом 4:2. Португальский нападающий отметился забитым мячом во втором тайме встречи.

После игры 41-летний футболист оставил короткое сообщение в социальных сетях.

Ветеран поблагодарил команду за результат и призвал сохранить текущий темп. Португалец написал: "Какая победа! Давайте и дальше продолжать в том же духе". Гол Криштиану Роналду был забит на 75-й минуте после передачи Садио Мане. Главным героем матча стал Жоау Фелиш, который оформил хет-трик в составе "Аль-Насра".

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters

Роналду продолжает результативный сезон

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану Роналду провел за "Аль-Наср" 28 матчей. За этот период опытный форвард забил 26 мячей и сделал две результативные передачи. Португалец остается одним из лучших бомбардиров турнира и регулярно приносит команде очки в ключевых встречах.

Победа над "Аль-Шабабом" позволила "Аль-Насру" сохранить позиции в верхней части турнирной таблицы. Команда продолжает борьбу за чемпионский титул, а связка Роналду, Мане и Фелиша остается одной из самых результативных в лиге.

