Невеста Роналду Джорджина Родригес снялась в бикини у океана

Джорджина Родригес в подвенечном платье. Фото: instagram.com/georginagio/

Невеста футболиста "Аль-Насра" Криштиану Роналду Джорджина Родригес приняла участие в новой рекламной кампании бренда Calzedonia. На снимках 32-летняя Родригес позирует в коричнево-белом бикини на фоне океана и виллы.

Для съемки Джорджине сделали легкий макияж и естественную укладку волос, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт модели.

Ранее Джорджина Родригес также появилась на обложке журнала Elle. В декабрьском выпуске модель снялась в кожаной куртке и корсете с кристаллами. В феврале невеста Роналду публиковала фотографии в облегающем розовом платье с меховой отделкой и аксессуарами Hermes. Невеста Криштиану Роналду регулярно участвует в рекламных кампаниях мировых брендов и остается одной из самых популярных спортивных инфлюенсеров.

Джорджина Родригес в купальнике. Фото: instagram.com/georginagio/

Джорджина продолжает активно развивать модельную карьеру

После переезда в Саудовскую Аравию вместе с Криштиану Роналду популярность Джорджины Родригес продолжила расти. Она активно сотрудничает с модными брендами, снимается для глянцевых журналов и развивает собственные коммерческие проекты. На ее аккаунт в Instagram подписано больше 70 млн пользователей со всего мира.

Джорджина Родригес позирует для снимка. Фото: instagram.com/georginagio/

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Пара познакомилась в Мадриде, когда Джорджина работала в бутике Gucci. Вместе они воспитывают пятерых детей и регулярно появляются на публичных мероприятиях, а также сопровождают друг друга на церемониях и спортивных событиях.

Читайте также:

Напомним, ранее невеста Владимира Бражко Даша Квиткова назвала футболиста, на которого хавбек хочет равняться.

Также Новини.LIVE сообщали о методах давления "Полесья" на полузащитника сборной Украины Алексея Гуцуляка.