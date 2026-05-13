Полесья сняло с Гуцуляка бронь из-за споров по контракту

Алексей Гуцуляк (слева) с главным тренером "Полесья" Русланом Ротанем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Алексей Гуцуляк может покинуть житомирский клуб после окончания сезона. На решение футболиста серьезно повлияла ситуация, произошедшая зимой. Тогда игрока перевели в команду U-19.

Клуб также снял с футболиста бронь, пытаясь повлиять на переговоры о новом контракте, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на слова журналиста Игоря Цыганыка.

Хавбек Алексей Гуцуляк перешел в "Полесье" из "Днепра-1" в 2024 году. Достаточно быстро ему удалось стать одним из лидеров житомирского клуба. Однако амбиции игрока сборной Украины оказались более масштабными.

Алексей Гуцуляк (справа) с владельцем "Полесья" Геннадием Буткевичем. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Проблемы с новым соглашением

Переговоры "Полесья" с Алексеем Гуцуляком о продлении контракта зашли в тупик. Футболиста интересует продолжение карьеры в одном из зарубежных чемпионатов, но украинский клуб хочет сохранить полузащитника.

"Насколько я понимаю, Гуцуляк хочет уехать за границу. На него очень сильно повлияла история, когда его перевели в "Полесье U-19" и сняли бронь. Потом в ситуацию вмешался Сергей Ребров, после чего футболиста вернули в первую команду", — заявил Игорь Цыганик.

Читайте также:

Житомирское "Полесье" готово продолжить сотрудничество с игроком, однако сам Гуцуляк заинтересован в переходе в зарубежный чемпионат. При этом конкретного предложения, которое устроило бы футболиста, на данный момент нет. Во второй части сезона полузащитник вернулся в основной состав команды и продолжил выступления в УПЛ.

Ранее Новини.LIVE писали о неожиданном решении Василия Ломаченко возобновить карьеру в профессиональном боксе.

Также Новини.LIVE сообщали, что игрокам сборной Украины придет играть в Сегунде, если "Жирона" вылетит из Ла Лиги.