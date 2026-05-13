Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Жирона Цыганкова и Ваната опустилась в зону вылета Ла Лиги

Жирона Цыганкова и Ваната опустилась в зону вылета Ла Лиги

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 06:55
Жирона опустилась в зону вылета после победы Леванте
Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" оказалась в зоне вылета чемпионата Испании после матча 36-го тура Ла Лиги между "Сельтой" и "Леванте". Команда Мичела потеряла место вне тройки аутсайдеров из-за победы конкурентов в борьбе за выживание.

Об этом со ссылкой на турнирную таблицу сообщил портал Новини.LIVE.

Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Цыганков и Ванат могут вылететь в Сегунду

"Леванте" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 3:2 и набрал 39 очков. Благодаря этому валенсийский клуб поднялся на 16-е место в турнирной таблице и покинул опасную зону.

После этого "Жирона" опустилась на 18-ю позицию - именно она является первой среди команд, которые сейчас вылетают в Сегунду. Последний раз каталонский клуб находился в зоне вылета еще 4 января 2026 года.

Ситуация в нижней части таблицы остается максимально напряженной. Сразу пять команд имеют по 39 очков — "Эльче", "Мальорка", "Леванте", "Эспаньол" и "Жирона". Их разделяют лишь дополнительные показатели — разница мячей и количество забитых голов.

Читайте также:

При этом "Мальорка", "Эспаньол" и "Жирона" свои матчи 36-го тура еще не провели. "Жирона" встретится с "Реал Сосьедадом", "Эспаньол" сыграет против "Атлетика", а "Мальорка" померится силами с "Хетафе".

За "Жирону" играют Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов, а в следующем сезоне к ним присоединится Александр Пищур.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал, что Даниэль Дюбуа стал новым лидером мирового рейтинга в супертяжелом весе.

Также Новини.LIVE сообщал, что назначение Андреа Мальдеры в сборную Украины задерживается.

Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации