Жирона опустилась в зону вылета после победы Леванте

"Жирона" оказалась в зоне вылета чемпионата Испании после матча 36-го тура Ла Лиги между "Сельтой" и "Леванте". Команда Мичела потеряла место вне тройки аутсайдеров из-за победы конкурентов в борьбе за выживание.

Об этом со ссылкой на турнирную таблицу сообщил портал Новини.LIVE.

Цыганков и Ванат могут вылететь в Сегунду

"Леванте" на выезде обыграл "Сельту" со счетом 3:2 и набрал 39 очков. Благодаря этому валенсийский клуб поднялся на 16-е место в турнирной таблице и покинул опасную зону.

После этого "Жирона" опустилась на 18-ю позицию - именно она является первой среди команд, которые сейчас вылетают в Сегунду. Последний раз каталонский клуб находился в зоне вылета еще 4 января 2026 года.

Ситуация в нижней части таблицы остается максимально напряженной. Сразу пять команд имеют по 39 очков — "Эльче", "Мальорка", "Леванте", "Эспаньол" и "Жирона". Их разделяют лишь дополнительные показатели — разница мячей и количество забитых голов.

При этом "Мальорка", "Эспаньол" и "Жирона" свои матчи 36-го тура еще не провели. "Жирона" встретится с "Реал Сосьедадом", "Эспаньол" сыграет против "Атлетика", а "Мальорка" померится силами с "Хетафе".

За "Жирону" играют Виктор Цыганков, Владислав Ванат, Владислав Крапивцов, а в следующем сезоне к ним присоединится Александр Пищур.

