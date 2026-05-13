Жирона Циганкова та Ваната опустилася в зону вильоту Ла Ліги

Дата публікації: 13 травня 2026 06:55
Жирона опустилася в зону вильоту після перемоги Леванте
Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

"Жирона" опинилася в зоні вильоту чемпіонату Іспанії після матчу 36-го туру Ла Ліги між "Сельтою" та "Леванте". Команда Мічела втратила місце поза трійкою аутсайдерів через перемогу конкурентів у боротьбі за виживання.

Про це з посиланням на турнірну таблицю повідомив портал Новини.LIVE.

Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Циганков та Ванат можуть вилетіти в Сегунду

"Леванте" на виїзді обіграв "Сельту" з рахунком 3:2 та набрав 39 очок. Завдяки цьому валенсійський клуб піднявся на 16-те місце в турнірній таблиці та залишив небезпечну зону.

Після цього "Жирона" опустилася на 18-ту позицію — саме вона є першою серед команд, які наразі вилітають до Сегунди. Востаннє каталонський клуб перебував у зоні вильоту ще 4 січня 2026 року.

Ситуація в нижній частині таблиці залишається максимально напруженою. Одразу п’ять команд мають по 39 очок — "Ельче", "Мальорка", "Леванте", "Еспаньйол" та "Жирона". Їх розділяють лише додаткові показники — різниця м’ячів та кількість забитих голів.

При цьому "Мальорка", "Еспаньйол" та "Жирона" свої матчі 36-го туру ще не провели. "Жирона" зустрінеться з "Реал Сосьєдадом", "Еспаньйол" зіграє проти "Атлетіка", а "Мальорка" поміряється силами з "Хетафе".

За "Жирону" грають Віктор Циганков, Владислав Ванат, Владислав Крапівцов, а наступного сезону до них приєднається Олександр Піщур.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE інформував, що Даніель Дюбуа став новим лідером світового рейтингу у надважкій вазі.

Також Новини.LIVE повідомляв, що призначення Андреа Мальдери до збірної України затримується.

Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
