Циганков уже влітку може переїхати до Туреччини

Віктор Циганков святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Турецький "Трабзонспор" розглядає можливість підписання вінгера "Жирони" Віктора Циганкова. Футболіст збірної України став пріоритетною метою клубу на літнє трансферне вікно. Інтерес до гравця підтверджують турецькі джерела.

Переговори можуть активізуватися найближчим часом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Fotomac.

Клуб із Трабзона вже виявляв інтерес до Віктора Циганкова раніше і включав його до списку кандидатів на посилення складу. Вінгер залишається одним із варіантів для зміцнення флангів атаки. Ситуація з контрактом 28-річного гравця може вплинути на рішення іспанського клубу. Керівництво "Жирони" розглядає можливість продажу футболіста.

Складне рішення для Циганкова

Чинна угода українця з іспанським клубом розрахована до літа 2027 року. Його ринкова вартість становить близько 15 млн євро. У поточному сезоні він провів 29 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 7 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Інтерес з боку турецького клубу пов'язаний із необхідністю посилення атакувальних позицій. Циганков має досвід виступів у європейських чемпіонатах і стабільну ігрову практику. Однак сам Віктор неодноразово говорив, що його родині комфортно в Іспанії. Пропозиція "Трабзонспора" має виявитися вигідною, щоб переконати гравця переїхати до Туреччини.

Читайте також:

