Спорт Циганков встановив важливе досягнення, Ванат потрапив у лазарет

Циганков встановив важливе досягнення, Ванат потрапив у лазарет

Дата публікації: 7 квітня 2026 11:19
Травма Ваната виявилася серйозною, Циганков встановив важливе досягнення
Владислав Ванат отримав травму. Фото: Alex Caparros/Getty Images

Каталонська "Жирона" перемогла "Вільярреал" (1:0) у рамках 30 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Головний тренер команди Мічел Санчес підбив підсумки поєдинку. Він повідомив неприємні новини про одного з українських легіонерів.

Владислав Ванат надовго потрапив до лазарету, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Футболіст збірної України Владислав Ванат провів на полі всього 13 хвилин. Він попросив тренерський штаб про заміну і поступився місцем на полі Абелю Руїсу. Після гри Мічел Санчес заявив, що травма форварда виявилася важчою, ніж передбачалося спочатку. Не виключено, що Ванат пропустить близько трьох тижнів. Він пройде поглиблене медичне обстеження.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков під час атаки. Фото: Javier Borrego/Europa Press via Getty Images

Досягнення Циганкова

Інший футболіст збірної України провів на полі весь матч. Віктор Циганков не відзначився результативними діями, але все одно може занести собі в актив протистояння з "Вільярреалом".

Циганков увійшов до списку українських футболістів, які провели 100 і більше матчів у командах із топ-5 європейських ліг. Із чинних гравців у цьому рейтингу також перебувають Ілля Забарний (100 поєдинків), Віталій Миколенко (136), Олександр Зінченко (150) і Руслан Малиновський (201). Лідирує в рейтингу Андрій Шевченко, який провів у "Мілані" і "Челсі" 274 матчі.

Читайте також:

"Жирона" після 30 турів у Ла Лізі посідає 12 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, український військовослужбовець виявився причетним до афери з житлом колишнього гравця національної команди Марлоса.

Також Новини.LIVE писали про ситуацію в "Ліверпулі", де головний тренер Арне Слот може зберегти посаду і в наступному сезоні.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона Мічел Санчес
Володимир Соборний - Редактор
Володимир Соборний
