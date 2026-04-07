Травма Ваната виявилася серйозною, Циганков встановив важливе досягнення

Владислав Ванат отримав травму.

Каталонська "Жирона" перемогла "Вільярреал" (1:0) у рамках 30 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Головний тренер команди Мічел Санчес підбив підсумки поєдинку. Він повідомив неприємні новини про одного з українських легіонерів.

Владислав Ванат надовго потрапив до лазарету, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Футболіст збірної України Владислав Ванат провів на полі всього 13 хвилин. Він попросив тренерський штаб про заміну і поступився місцем на полі Абелю Руїсу. Після гри Мічел Санчес заявив, що травма форварда виявилася важчою, ніж передбачалося спочатку. Не виключено, що Ванат пропустить близько трьох тижнів. Він пройде поглиблене медичне обстеження.

Віктор Циганков під час атаки.

Досягнення Циганкова

Інший футболіст збірної України провів на полі весь матч. Віктор Циганков не відзначився результативними діями, але все одно може занести собі в актив протистояння з "Вільярреалом".

Циганков увійшов до списку українських футболістів, які провели 100 і більше матчів у командах із топ-5 європейських ліг. Із чинних гравців у цьому рейтингу також перебувають Ілля Забарний (100 поєдинків), Віталій Миколенко (136), Олександр Зінченко (150) і Руслан Малиновський (201). Лідирує в рейтингу Андрій Шевченко, який провів у "Мілані" і "Челсі" 274 матчі.

"Жирона" після 30 турів у Ла Лізі посідає 12 місце в турнірній таблиці.

