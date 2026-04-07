Главная Спорт Цыганков установил важное достижение, Ванат попал в лазарет

Цыганков установил важное достижение, Ванат попал в лазарет

Дата публикации 7 апреля 2026 11:19
Травма Ваната оказалась серьезной, Цыганков установил важное достижение
Владислав Ванат получил травму. Фото: Alex Caparros/Getty Images

Каталонская "Жирона" победила "Вильярреал" (1:0) в рамках 30 тура чемпионата Испании по футболу. Главный тренер команды Мичел Санчес подвел итоги поединка. Он сообщил неприятные новости об одном из украинских легионеров. 

Владислав Ванат надолго попал в лазарет, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Футболист сборной Украины Владислав Ванат провел на поле всего 13 минут. Он попросил тренерский штаб о замене и уступил место на поле Абелю Руису. После игры Мичел Санчес заявил, что травма форварда оказалась более тяжелой, чем предполагалось изначально. Не исключено, что Ванат пропустит около трех недель. Он пройдет углубленное медицинское обследование.  

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время атаки. Фото: Javier Borrego/Europa Press via Getty Images

Достижение Цыганкова

Другой футболист сборной Украины провел на поле весь матч. Виктор Цыганков не отметился результативными действиями, но все равно может занести себе в актив противостояние с "Вильярреалом". 

Цыганков вошел в список украинских футболистов, которые провели 100 и больше матчей в командых из топ-5 европейских лиг. Из действующих игроков в этом рейтинге также находятся Илья Забарный (100 поединков), Виталий Миколенко (136), Александр Зинченко (150) и Руслан Малиновский (201). Лидирует в рейтинге Андрей Шевченко, который провел в "Милане" и "Челси" 274 матча. 

"Жирона" после 30 туров в Ла Лиге занимает 12 место в турнирной таблице. 

Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
