Травма Ваната оказалась серьезной, Цыганков установил важное достижение

Владислав Ванат получил травму.

Каталонская "Жирона" победила "Вильярреал" (1:0) в рамках 30 тура чемпионата Испании по футболу. Главный тренер команды Мичел Санчес подвел итоги поединка. Он сообщил неприятные новости об одном из украинских легионеров.

Владислав Ванат надолго попал в лазарет, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Футболист сборной Украины Владислав Ванат провел на поле всего 13 минут. Он попросил тренерский штаб о замене и уступил место на поле Абелю Руису. После игры Мичел Санчес заявил, что травма форварда оказалась более тяжелой, чем предполагалось изначально. Не исключено, что Ванат пропустит около трех недель. Он пройдет углубленное медицинское обследование.

Виктор Цыганков во время атаки.

Достижение Цыганкова

Другой футболист сборной Украины провел на поле весь матч. Виктор Цыганков не отметился результативными действиями, но все равно может занести себе в актив противостояние с "Вильярреалом".

Цыганков вошел в список украинских футболистов, которые провели 100 и больше матчей в командых из топ-5 европейских лиг. Из действующих игроков в этом рейтинге также находятся Илья Забарный (100 поединков), Виталий Миколенко (136), Александр Зинченко (150) и Руслан Малиновский (201). Лидирует в рейтинге Андрей Шевченко, который провел в "Милане" и "Челси" 274 матча.

"Жирона" после 30 туров в Ла Лиге занимает 12 место в турнирной таблице.

