Жирона получит выгодное предложение о трансфере Цыганкова

Жирона получит выгодное предложение о трансфере Цыганкова

Дата публикации 29 апреля 2026 14:03
Цыганков уже летом может переехать в Турцию
Виктор Цыганков празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Турецкий "Трабзонспор" рассматривает возможность подписания вингера "Жироны" Виктора Цыганкова. Футболист сборной Украины стал приоритетной целью клуба на летнее трансферное окно. Интерес к игроку подтверждают турецкие источники.

Переговоры могут активизироваться в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fotomac

Клуб из Трабзона уже проявлял интерес к Виктору Цыганкову ранее и включал его в список кандидатов на усиление состава. Вингер остается одним из вариантов для укрепления флангов атаки. Ситуация с контрактом 28-летнего игрока может повлиять на решение испанского клуба. Руководство "Жироны" рассматривает возможность продажи футболиста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сложное решение для Цыганкова 

Действующее соглашение украинца с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет около 15 млн евро. В текущем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах. На его счету 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Интерес со стороны турецкого клуба связан с необходимостью усиления атакующих позиций. Цыганков имеет опыт выступлений в европейских чемпионатах и стабильную игровую практику. Однако сам Виктор неоднократно говорил, что его семье комфортно в Испании. Предложение "Трабзонспора" должно оказаться выгодным, чтобы убедить игрока переехать в Турцию. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
