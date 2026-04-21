Главная Спорт Цыганков забил 20-й гол за Жирону и вошел в историю клуба

Цыганков забил 20-й гол за Жирону и вошел в историю клуба

Дата публикации 21 апреля 2026 23:40
Цыганков вошел в топ-10 бомбардиров Жироны
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Виктор Цыганков продолжает вписывать свое имя в историю "Жироны". Украинский вингер отметился очередным голом и достиг знакового показателя.

О 20-м голе Цыганкова за "Жирону" сообщил портал Новини.LIVE.

Цыганков забил в матче с "Бетисом"

В матче с "Бетисом" Цыганков открыл счет на 7-й минуте, забив 20-й мяч в составе клуба. Этот мяч позволил ему войти в десятку лучших бомбардиров в истории "Жироны".

Украинец делит 10-е место с Роберто Перагоном, имея по 20 голов. Больше чем Цыганков в составе "Жироны" забивали только девять футболистов.

Читайте также:

Лидером является Кристиан Стуани, у которого 145 голов. В топ-5 входят Порту (38), Хандро Кастро (37), Фелипе Саншон (36) и Фран Сандаса (26).

Среди украинцев в этом списке есть Артем Довбик, который с 25 голами занимает шестую позицию.

В сезоне 2025/26 Цыганков во всех турнирах провел 28 матчей, забил семь голов и отдал четыре ассиста.

Последний гол до этого он забил 23 февраля в матче с "Алавесом" (2:2).

У Виктора действующий контракт с "Жироной" до 30 июня 2027 года. Портал "Трансфермаркт" оценивает 28-летнего игрока в 15 млн евро.

Всего за "Жирону" Цыганков провел 113 матчей, забил 20 голов и отдал 22 результативные передачи.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о последнем обращении Рико Верхувена к Александру Усику накануне поединка, в котором нидерландец пообещал "забрать пояса".

Также Новини.LIVE писал, что бывшего футболиста "Динамо" Ивана Яремчука осудили в Чехии и запретили ему въезд в страну на два года.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
