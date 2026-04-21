Циганков увійшов у топ-10 бомбардирів Жирони

Циганков забив 20-й гол за Жирону та увійшов у історію клубу
Віктор Циганков продовжує вписувати своє ім’я в історію "Жирони". Український вінгер відзначився черговим голом і досяг знакового показника.
Про 20-й гол Циганкова за "Жирону" повідомив портал Новини.LIVE.
Viktor Tsygankov— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 21, 2026
Girona 1-0 Real Betis pic.twitter.com/jSacPFl81A
Циганков забив у матчі з "Бетісом"
У матчі з "Бетісом" Циганков відкрив рахунок на 7-й хвилині, забивши 20-й м’яч у складі клубу. Цей м’яч дозволив йому увійти до десятки найкращих бомбардирів в історії "Жирони".
Українець ділить 10-те місце з Роберто Перагоном, маючи по 20 голів. Більше ніж Циганков у складі "Жирони" забивали лише дев’ять футболістів.
Лідером є Крістіан Стуані, у якого 145 голів. До топ-5 входять Порту (38), Хандро Кастро (37), Феліпе Саншон (36) і Фран Сандаса (26).
Серед українців у цьому списку є Артем Довбик, який із 25 голами посідає шосту позицію.
У сезоні 2025/26 Циганков у всіх турнірах провів 28 матчів, забив сім голів і віддав чотири асисти.
Останній гол до цього він забив 23 лютого у матчі з "Алавесом" (2:2).
У Віктора чинний контракт із "Жироною" до 30 червня 2027 року. Портал "Трансфермаркт" оцінює 28-річного гравця в 15 млн євро.
Загалом за "Жирону" Циганков провів 113 матчів, забив 20 голів і віддав 22 результативні передачі.
