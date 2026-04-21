Головна Спорт Циганков забив 20-й гол за Жирону та увійшов у історію клубу

Дата публікації: 21 квітня 2026 23:40
Циганков увійшов у топ-10 бомбардирів Жирони
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Віктор Циганков продовжує вписувати своє ім’я в історію "Жирони". Український вінгер відзначився черговим голом і досяг знакового показника.

Про 20-й гол Циганкова за "Жирону" повідомив портал Новини.LIVE.

Циганков забив у матчі з "Бетісом"

У матчі з "Бетісом" Циганков відкрив рахунок на 7-й хвилині, забивши 20-й м’яч у складі клубу. Цей м’яч дозволив йому увійти до десятки найкращих бомбардирів в історії "Жирони".

Українець ділить 10-те місце з Роберто Перагоном, маючи по 20 голів. Більше ніж Циганков у складі "Жирони" забивали лише дев’ять футболістів.

Лідером є Крістіан Стуані, у якого 145 голів. До топ-5 входять Порту (38), Хандро Кастро (37), Феліпе Саншон (36) і Фран Сандаса (26).

Серед українців у цьому списку є Артем Довбик, який із 25 голами посідає шосту позицію.

У сезоні 2025/26 Циганков у всіх турнірах провів 28 матчів, забив сім голів і віддав чотири асисти.

Останній гол до цього він забив 23 лютого у матчі з "Алавесом" (2:2).

У Віктора чинний контракт із "Жироною" до 30 червня 2027 року. Портал "Трансфермаркт" оцінює 28-річного гравця в 15 млн євро.

Загалом за "Жирону" Циганков провів 113 матчів, забив 20 голів і віддав 22 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про останнє звернення Ріко Верхувена до Олександра Усика напередодні поєдинку, в якому нідерландець пообіцяв "забрати пояси".

Також Новини.LIVE писав, що колишнього футболіста "Динамо" Івана Яремчука засудили в Чехії та заборонили йому в’їзд до країни на два роки.

