Мальдера відклав приїзд до України через загрозу ракетних ударів

Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кандидат на посаду головного тренера збірної України Андреа Мальдера поки не прибув до країни. Італійський фахівець, за інформацією джерел, відклав поїздку через загрозу ракетних ударів по території України.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на шеф-редакторку ІА "Центр новин" та президентку Збірної журналістів України з футболу Ольгу Витак у Facebook.

Андреа Мальдера та Андрій Шевченко. Фото: Instagram/malderaandrea

За словами Витак, наразі Мальдеру не бачили ані в Києві, ані в інших містах України. Очікується, що італійський фахівець прибуде не раніше середини травня.

"Одна з причин, чому Мальдера досі не приїхав — це терористи, які погрожують у наступні дні завдавати ударів по Україні. Звичайно, що італійці читають новини і вирішили залишитися в мирному Мілані, а не їхати зараз до України", — заявила Витак.

Також Витак повідомила, що найбільш ймовірними датами приїзду тренера є 12 або 13 травня. Після прибуття Мальдера планує відвідати матчі провідних українських клубів та ознайомитися з кандидатами до національної команди.

Очікується, що саме під керівництвом Мальдери збірна України проведе найближчі товариські матчі проти Польщі та Данії.

Раніше повідомлялося, що Мальдера випередив Мирона Маркевича в гонці за посаду головного тренера.

