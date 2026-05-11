Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Росія завадила Мальдері очолити збірну України

Росія завадила Мальдері очолити збірну України

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 10:16
Мальдера відклав приїзд до України через загрозу ракетних ударів
Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Кандидат на посаду головного тренера збірної України Андреа Мальдера поки не прибув до країни. Італійський фахівець, за інформацією джерел, відклав поїздку через загрозу ракетних ударів по території України.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на шеф-редакторку ІА "Центр новин" та президентку Збірної журналістів України з футболу Ольгу Витак у Facebook.

Реклама
Андреа Мальдера и Андрей Шевченко
Андреа Мальдера та Андрій Шевченко. Фото: Instagram/malderaandrea

Мальдера поки не приїхав до України

За словами Витак, наразі Мальдеру не бачили ані в Києві, ані в інших містах України. Очікується, що італійський фахівець прибуде не раніше середини травня.

"Одна з причин, чому Мальдера досі не приїхав — це терористи, які погрожують у наступні дні завдавати ударів по Україні. Звичайно, що італійці читають новини і вирішили залишитися в мирному Мілані, а не їхати зараз до України", — заявила Витак.

Реклама

Також Витак повідомила, що найбільш ймовірними датами приїзду тренера є 12 або 13 травня. Після прибуття Мальдера планує відвідати матчі провідних українських клубів та ознайомитися з кандидатами до національної команди.

Читайте також:
Реклама

Очікується, що саме під керівництвом Мальдери збірна України проведе найближчі товариські матчі проти Польщі та Данії.

Раніше повідомлялося, що Мальдера випередив Мирона Маркевича в гонці за посаду головного тренера.

Реклама

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE показали красуню-дружину Рафіньї, яка підтримувала чоловіка в матчі "Барселона" — "Реал".

Раніше Новини.LIVE повідомив про бажання Тайсона Ф'юрі провести третій бій проти Олександра Усика.

УАФ Збірна України з футболу Андреа Малдера
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації