Ф'юрі попросив Туркі про третій бій з Усиком після перемоги над Джошуа

Ф'юрі попросив про третій бій проти Усика
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі заявив, що хоче втретє вийти на ринг проти українця Олександра Усика. Британець також підтвердив намір спершу провести бій з Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі боксера.
Фʼюрі емоційно звернувся до голови Riyadh Season Туркі Аль аш-Шейха та заявив, що вже готується до повернення на ринг.
"Туркі, я бігаю, намотую кілометри, як Роккі Бальбоа. Після того як я розберуся з Джошуа, я хочу його сенсея. Я хочу реванш із Кроликом — Усиком", — заявив Фʼюрі.
Британець також заявив, що готовий провести третій бій проти Усика у Лондоні, Лас-Вегасі або Нью-Йорку.
Фʼюрі традиційно не стримувався у висловлюваннях на адресу суперників. Він назвав себе головною зіркою сучасного боксу та заявив, що саме його поєдинки приносять найбільші гроші.
"Є тільки я. Більше нікого немає. Я — курка, що несе золоті яйця", — сказав Фʼюрі.
Раніше британець двічі зустрічався з Усиком у 2024 році. Обидва поєдинки завершилися перемогами Усика рішенням суддів.
Після другої поразки Фʼюрі завершив кар’єру, але згодом усе ж повернувся і провів бій проти Арсланбека Махмудова.
