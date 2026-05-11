Ф'юрі попросив Туркі про третій бій з Усиком після перемоги над Джошуа

Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі заявив, що хоче втретє вийти на ринг проти українця Олександра Усика. Британець також підтвердив намір спершу провести бій з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі боксера.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Фʼюрі захотів третього бою з Усиком

Фʼюрі емоційно звернувся до голови Riyadh Season Туркі Аль аш-Шейха та заявив, що вже готується до повернення на ринг.

"Туркі, я бігаю, намотую кілометри, як Роккі Бальбоа. Після того як я розберуся з Джошуа, я хочу його сенсея. Я хочу реванш із Кроликом — Усиком", — заявив Фʼюрі.

Британець також заявив, що готовий провести третій бій проти Усика у Лондоні, Лас-Вегасі або Нью-Йорку.

Читайте також:

Фʼюрі традиційно не стримувався у висловлюваннях на адресу суперників. Він назвав себе головною зіркою сучасного боксу та заявив, що саме його поєдинки приносять найбільші гроші.

"Є тільки я. Більше нікого немає. Я — курка, що несе золоті яйця", — сказав Фʼюрі.

Раніше британець двічі зустрічався з Усиком у 2024 році. Обидва поєдинки завершилися перемогами Усика рішенням суддів.

Після другої поразки Фʼюрі завершив кар’єру, але згодом усе ж повернувся і провів бій проти Арсланбека Махмудова.

Раніше портал Новини.LIVE писав, що Девід Бекхем обрав найвидатнішого футболіста в історії.