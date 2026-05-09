Бекхем назвав найкращого футболіста в історії

Бекхем назвав найкращого футболіста в історії

Дата публікації: 9 травня 2026 06:55
Бекхем визначив найкращого футболіста за всі часи
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девід Бекхем назвав найкращого гравця в історії футболу. Англієць без вагань віддав перше місце Ліонелю Мессі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Complex.

Лионель Месси и Девид Бекхэм
Ліонель Мессі та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхем визначив найкращого футболіста

За словами Бекхема, він не має жодних сумнівів щодо цього і вважає аргентинця абсолютним номером один в історії світового футболу.

"Найвеличніший футболіст в історії? Це легко — Мессі. Без жодних сумнівів, він найкращий", — сказав Бекхем.

Зараз Мессі виступає за "Інтер Маямі", співвласником якого є Бекхем. Аргентинець приєднався до клубу MLS у 2023 році і швидко став головною зіркою американського чемпіонату.

Разом із командою з Флориди Мессі вже виграв регулярний чемпіонат MLS, плей-оф ліги та Кубок ліг. Контракт аргентинця з клубом діє до кінця 2028 року.

У поточному сезоні Ліонель провів 12 матчів у всіх турнірах. На рахунку форварда дев’ять забитих м’ячів і одна результативна передача.

Протягом кар’єри Мессі виграв вісім "Золотих м’ячів", став чемпіоном світу зі збірною Аргентини та здобув десятки трофеїв із "Барселоною" та "ПСЖ".

Ліонель Мессі Девід Бекхем Інтер Маямі
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
