Бекхем визначив найкращого футболіста за всі часи

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" та мадридського "Реалу" Девід Бекхем назвав найкращого гравця в історії футболу. Англієць без вагань віддав перше місце Ліонелю Мессі.

За словами Бекхема, він не має жодних сумнівів щодо цього і вважає аргентинця абсолютним номером один в історії світового футболу.

"Найвеличніший футболіст в історії? Це легко — Мессі. Без жодних сумнівів, він найкращий", — сказав Бекхем.

Зараз Мессі виступає за "Інтер Маямі", співвласником якого є Бекхем. Аргентинець приєднався до клубу MLS у 2023 році і швидко став головною зіркою американського чемпіонату.

Разом із командою з Флориди Мессі вже виграв регулярний чемпіонат MLS, плей-оф ліги та Кубок ліг. Контракт аргентинця з клубом діє до кінця 2028 року.

У поточному сезоні Ліонель провів 12 матчів у всіх турнірах. На рахунку форварда дев’ять забитих м’ячів і одна результативна передача.

Протягом кар’єри Мессі виграв вісім "Золотих м’ячів", став чемпіоном світу зі збірною Аргентини та здобув десятки трофеїв із "Барселоною" та "ПСЖ".

