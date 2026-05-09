Бекхэм определил лучшего футболиста за все времена

Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории

Бекхэм назвал лучшего футболиста в истории

Дата публикации 9 мая 2026 06:55
Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Дэвид Бекхэм назвал лучшего игрока в истории футбола. Англичанин без колебаний отдал первое место Лионелю Месси.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Complex.

Лионель Месси и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

По словам Бекхэма, он не имеет никаких сомнений на этот счет и считает аргентинца абсолютным номером один в истории мирового футбола.

"Величайший футболист в истории? Это легко — Месси. Без всяких сомнений, он лучший", — сказал Бекхэм.

Сейчас Месси выступает за "Интер Майами", совладельцем которого является Бекхэм. Аргентинец присоединился к клубу MLS в 2023 году и быстро стал главной звездой американского чемпионата.

Вместе с командой из Флориды Месси уже выиграл регулярный чемпионат MLS, плей-офф лиги и Кубок лиг. Контракт аргентинца с клубом действует до конца 2028 года.

В текущем сезоне Лионель провел 12 матчей во всех турнирах. На счету форварда девять забитых мячей и одна результативная передача.

В течение карьеры Месси выиграл восемь "Золотых мячей", стал чемпионом мира со сборной Аргентины и добыл десятки трофеев с "Барселоной" и "ПСЖ".

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
