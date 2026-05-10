Головна Спорт Дюбуа двічі побував у нокдауні, але декласував Вордлі та став чемпіоном WBO

Дюбуа двічі побував у нокдауні, але декласував Вордлі та став чемпіоном WBO

Дата публікації: 10 травня 2026 02:17
Дюбуа жорстоко побив Вордлі та відібрав титул WBO
Бій Вордлі проти Дюбуа. Фото: Reuters

У Манчестері (Англія) місцевий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі у дебютному захисті титулу зустрівся з ексвласником поясу IBF співвітчизником Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився у 11-му раунді.

Дюбуа переміг технічним нокаутом, повідомив портал Новини.LIVE.

Даниэль Дюбуа — Фабио Вордли
Дюбуа переміг Вордлі достроково

На старті бою Дюбуа опинився на канвасі. Суддя зафіксував нокдаун після удару по маківці голови. Після цього на рингу почався відкритий бій, де Вордлі багато промахувався, а Даніель регулярно відповідав точними ударами.

У другому раунді Вордлі продовжував йти вперед, але Дюбуа постійно ловив суперника небезпечними ударами на контратаках. У цьому раунді здавалося, що на рингу боксери різного рівня.

Третій раунд Дюбуа розпочав агресивно. Він атакував одиночними ударами, після чого клінчував. У середині раунду Даніель пропустив зустрічний оверхенд та взяв коліно — нокдаун номер два. Це стало несподіванкою для британця. Дюбуа перебивав суперника протягом трьох раундів, але через два оверхенди віддав перший та третій раунди з рахунком 8:10.

Даниэль Дюбуа — Фабио Вордли
Даніель Дюбуа в нокдауні. Фото: Reuters

У четвертому раунді Дюбуа почав із правого прямого, який дуже точно влучив у голову суперника. Володимир Кличко свого часу неодноразово завершував бої подібними ударами, але Вордлі витримав атаку британця.

П’ятий раунд пройшов під диктовку Дюбуа, який постійно йшов в атаку та завдавав точних ударів. Фабіо відверто був не готовий і почав втомлюватися.

Весь шостий раунд Дюбуа постійно тиснув і наприкінці раунду почав затяжними серіями розбивати Вордлі. Фабіо витримав серію ударів і не впав. Однак рефері міг зафіксувати нокдаун, коли британець обперся на канати.

Даниэль Дюбуа — Фабио Вордли
Бій Вордлі проти Дюбуа. Фото: Reuters

Дюбуа продовжив активно атакувати Фабіо у сьомому раунді та розбив йому ніс. Команда Вордлі не зупиняла бій, але правильно зробила, бо наприкінці раунду боксери провели активний обмін ударами.

У восьмому, дев’ятому та десятому раундах Дюбуа продовжував домінувати над втомленим та закривавленим суперником. Команда Вордлі не знімала свого бійця з поєдинку, що однозначно було помилкою та ризиком для здоров'я.

У 11-му раунді рефері вирішив зупинити бій після чергового удару, який потряс Фабіо.

Результат: перемога Дюбуа технічним нокаутом в 11-му раунді.

 

Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
