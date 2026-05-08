У Норвегії відреагували на заборону ФІФА росіянину грати за їх збірну

У ФІФА не дозволили російському воротарю "Буде-Глімт" Нікіті Хайкіну виступати за національну збірну Норвегії. Раніше він отримав громадянство цієї країни.

Рішення ФІФА прокоментував норвезький журналіст Ян Петтер Сальтведт, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

За словами журналіста, у Норвегії були здивовані позицією ФІФА, хоча головний тренер національної команди Столе Сольбаккен допускав такий варіант розвитку подій. Сальтведт зазначив, що міжнародна федерація вважає, ніби воротар не відповідає всім критеріям для зміни футбольної асоціації.

"Мушу визнати, ми були дуже здивовані рішенням ФІФА. Вони стверджують, що Хайкін не відповідає всім критеріям. Зазвичай отримати норвезький паспорт значно складніше, ніж дозвіл від міжнародних федерацій, але не цього разу", — сказав журналіст.

Також Сальтведт заявив, що ФІФА нібито намагається зробити "дивну заяву", через що постраждав саме футболіст. Через це Норвезька футбольна федерація зараз поспіхом подає апеляцію.

Журналіст додав, що остаточна заявка збірної Норвегії на чемпіонат світу має бути сформована вже найближчим часом. Якщо апеляцію задовольнять, Хайкін отримає шанс потрапити до складу команди.

Хайкін народився в Ізраїлі, має російське походження та тривалий час виступає за норвезький "Буде-Глімт". Після отримання громадянства він претендував на виступи за збірну Норвегії.

