Головна Спорт Український футболіст розповів, як був поранений росіянами у 2022 році

Український футболіст розповів, як був поранений росіянами у 2022 році

Дата публікації: 28 квітня 2026 11:01
Футболіст Дирда згадав, як росіяни стріляли в нього у 2022 році
Єгор Дирда з Кубком UA STEEL. Фото: UA STEEL LEAGE

Футболіст ФК "Армат" Єгор Дирда розповів про події 26 лютого 2022 року. Того дня він дістав важке поранення під час обстрілу цивільного автобуса в Харківській області. Гравець перебував у транспорті разом із матір'ю.

Унаслідок атаки були загиблі та поранені, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Спорт-Експрес".

Український футболіст розповів, що автобус рухався з Харкова в бік Ізюма. У салоні перебувала велика кількість людей, які намагалися покинути небезпечну зону. Під час руху почалася стрілянина, внаслідок якої водій загинув. Сам футболіст отримав серйозне поранення ноги і не міг пересуватися самостійно.

Дирда згадав події обстрілу

"Я разом із мамою їхав автобусом із Харкова до Ізюма. У салоні було багато людей, майже всі місця були зайняті, люди стояли в проходах. Раптово почалася паніка і стрілянина, я відразу відчув сильний біль і не міг рухатися. Потім нас почали витягувати з автобуса, навколо були поранені та загиблі", — розповів Дірда.

Після поранення спростмен пройшов тривале лікування та реабілітацію. За його словами, лікарі не виключали важких наслідків, включно із загрозою ампутації. Незважаючи на це, він зміг повернутися до тренувань і зіграти в офіційному матчі. У складі "Армата" футболіст згодом став переможцем Кубка Медіаліги.

війна в Україні UA Steel Єгор Дирда
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
